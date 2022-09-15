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2 часа назад

Психолог Лобанова: мысли о смерти свидетельствуют о кризисе среднего возраста у мужчин

Газета.Ru

Психолог медцентра «СМ-Клиника» Диана Лобанова рассказала «Известиям» о признаках кризиса среднего возраста у мужчин.

Признаки кризиса среднего возраста у мужчин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она отметила, что кризис среднего возраста ориентировочно наступает в отрезке от 30 до 50 лет. По словам психолога, это состояние, при котором происходит переоценка накопленного опыта и подводятся определенные итоги: достижения и провалы.

Лобанова отметила, что характеризуется кризис среднего возраста утомляемостью, раздражительностью, гневом. Кроме того, в этот период мужчина может задумываться о смерти.

Женатые, по словам психолога, могут начать искать отношения на стороне.

В то же время, кризис среднего возраста не касается каждого, заверила психолог. По ее словам, есть люди, которым благодаря особенностям характера и мировоззрения, удается миновать этот период.

Ранее нейропсихолог Вера Супряга рассказала, чем отличается кризис среднего возраста у мужчин и женщин.

Психология,
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