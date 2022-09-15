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2 часа назад

Психолог Шантур назвала депрессию причиной ночных кошмаров

Мира Маркина

Психолог Татьяна Шантур в беседе с "Лентой.ру" рассказала, на какие ментальные недуги указывают ночные кошмары.

Психолог раскрыла причины ночных кошмаров
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, страшные сновидения, если они возникают регулярно, расшатывают психику, а также приводят к недосыпу и апатии.

Шантур отметила, что ночные кошмары в первую очередь провоцируют негативные эмоциональные переживания:

"Часто на человеке сказывается токсичная атмосфера на работе, в которой он вынужден пребывать каждый день. Или ему просто не нравится то, чем он занимается. Из-за этого он находится в состоянии стресса. А сильное перенапряжение, как и невроз, могут приводить к неприятным сновидениям".

Психолог добавила, что в данном случае, если устранить источник негативных эмоций, кошмары тоже проходят.

В числе прочих причин плохих сновидений Шантур выделила чувство вины вследствие семейных конфликтов, подавленная агрессия и депрессивное расстройство, которое требует обязательного лечения.

И наконец, причиной кошмаров также может быть телесный дискомфорт – например, если в комнате слишком холодно или жарко:

"В спальне должны быть комфортные условия для отдыха: перед отходом ко сну комнату надо проветрить, в ней должно быть темно и прохладно, тогда и ночной отдых будет качественным и спокойным".

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых популярных ночных кошмарах.

Психология,
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