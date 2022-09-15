Как правильно настроиться на работу: рекомендации психолога

После летних отпусков многим россиянам очень трудно настроиться на работу, учебу. Находятся мелкие дела и задачи, в результате чего крупные проекты – отчеты, курсовые работы – откладываются на последний момент. Психолог Наталья Наумова рассказала «ФедералПресс», как правильно сбалансировать время между работой и отдыхом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Когда человек откладывает дела на потом, то, как правило, потом он себя за это ругает. Прежде всего спрашиваем себя: «как я себя чувствую, когда случился дедлайн, а работа не выполнена». Иногда люди признаются в том, что получают удовольствие, когда остается очень мало времени на проделанную работу»,

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– отметила Наумова.

Психолог добавила, что если человеку плохо в такие моменты, то ему следует перестроиться и продумать график работы, чтобы не загнать себя в тупик.

«Стоит балансировать работу и отдых. Можно отмечать в плане, что удалось сделать за день, а что нет. И как мы себя при этом чувствуем. Если удается сделать все впрок, стоит себя поощрить»,

– подчеркнула психолог.

По информации Наумовой, если человек не хочет что-то делать, значит, ему это занятие в целом не по душе. Возможно, человек проживает совсем не свою жизнь. Стоит пересмотреть то, что не нравится, и изменить. Некоторые часто забирают работу на дом. Есть люди, которым комфортно это делать и выполнять работу в тишине. А есть люди, которым это не нравится. Это может стать перегрузом.

Важно сопоставить все за и против и принять решение, стоит ли брать работу на дом. Наумова рекомендует выполнять дела в рабочей обстановке, а дома позволить себе отдых. Чтобы не отвлекаться на мелочи, стоит сконцентироваться на рабочем процессе.

Однако у всех это происходит по разному. Если на столе порядок и ничего не отвлекает, то у некоторых людей работа идет хорошо. Но есть творческие люди, у которых не будет работать фантазия в полном порядке, им нужен небольшой хаос.

«Важно ориентироваться на себя, понять, как лучше. Еще помогает не отвлекаться на мелочи четко поставленное время»,