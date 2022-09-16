Привычки, убивающие творческое мышление и креативный потенциал

Возможно, от гениальных идей вас отделяют именно они.

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Способного художника может не случиться, если родители не отведут ребёнка в художественную школу. Или ребёнок попадёт к демотивирующему или некорректному учителю, который разрушит желание творить. Или просто кому-то (родителям, самому ребёнку) станет лень. Получится, вероятно, неплохо или даже хорошо рисующий человек, но не хороший художник.

Но есть привычки, которые негативно влияют на креативность. О них и поговорим.

Прежде всего, креативность – это способность. С одной стороны, она определяется физиологическими задатками, с другой — это потенция, которая может быть реализована, а может быть — и нет,

— Ольга Сергачева, кандидат психологических наук, ментор НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа.

Креативность в когнитивной психологии рассматривается как феномен, включающий в себя следующие элементы: беглость, гибкость и оригинальность:

беглость – это количество идей, возникающих за определённую единицу времени;

гибкость – способность к переключению между идеями;

оригинальность – это, с одной стороны, отличие идей от общепринятых, с другой – разнородность идей внутри одного процесса.

Если рассматривать креативность таким образом, то высококреативным человеком будет считаться тот, кто за единицу времени может продуцировать достаточное количество разнородных и оригинальных идей.

Если мы говорим о реальности, то индикаторами креативного человека являются возникающие в его сторону вопросы: «Как тебе пришло это в голову?!» и «А что, так можно было?!»

Что мешает нашей креативности?

Определив, что такое креативность, рассмотрим привычки, которые мешают её развитию. Их можно разбить на две группы: физиологические и психологические (названия групп довольно условны).

«Физиологические» привычки Регулярное употребление психоактивных веществ. Речь идёт о веществах, влияющих на работу головного мозга, – от кофеина до алкоголя и никотина, включая ряд медикаментозных средств (ноотропы, депрессанты, антидепрессанты). Каждый знает человека (а возможно, и сам является таким человеком), который «под кофе» активен, продуктивен и креативен. И совершеннейший «овощ» без кофе. Так вот, даже однократное употребление вмешивается в динамику креативности, что говорить о постоянной стимуляции.

Нарушение режима работы и отдыха – режима сна, питания и распорядка дня в целом. Это самые частые паттерны поведения, создающие практически непреодолимые преграды. При нефиксированном режиме дня ресурсы организма будут переброшены на поддержание какого-то физического баланса. На креативность, её поддержание и тем более развитие сил не останется. Примеры гениев, спавших по четыре часа, к сожалению, только исключение из правил.