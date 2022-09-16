Как перестать прокрастинировать

Для некоторых людей прокрастинация (склонность к постоянному откладыванию дел. – Прим. ред.) является нормальным явлением, считает психолог Марина Гладышева. Однако, утверждает она, если человек переживает из-за этого, то нужно проанализировать причины.

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По мнению специалиста, некоторые люди просто так устроены и для них привычно решать проблемы, когда они "накапливаются".

"Нужно понять причину, почему человек откладывает выполнение дел. Ему может быть тяжело или он боится, это неинтересно или слишком сложно, может, придется многое в жизни поменять, чтобы принять решение",

– заявила она в разговоре с News.ru.

Гладышева считает, что прокрастинация проявляется из-за особенности психики. Откладывать важные дела на потом некоторые начинают еще со времен учебы в университете.

Впоследствии прокрастинация преследует человека и на работе, и во всех сферах жизни.

"В этом нет ничего страшного, с этим нужно не бороться, а смотреть, как себе можно помочь",