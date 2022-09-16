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1 час назад

Психолог Хорс развеял мифы об осенней хандре

Вечерняя Москва

Чем реалистичнее и спокойнее будут мысли человека о депрессии, тем меньше она будет его беспокоить. Об этом рассказал клинический психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Психолог Хорс развеял мифы об осенней хандре
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, то, что люди обычно называют осенней депрессией — это биохимическая реакция человеческого организма на то, что стало меньше солнца, меньше тепла и больше работы. Подобная реакция наблюдается у всех: у кого-то в меньшей, у кого-то в большей степени.

«В депрессию впадают те, кто это явление не хочет принимать как норму. Это такие люди, которые считают, что не должно быть ухудшения состояния, и они всегда должны быть энергичные и бодрые. Это мнение противоречит реальности. В результате они испытывают, кроме самого биохимического снижения ресурсности, еще и психологическое напряжение», — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Психолог отметил, что необходимо признать, что периодически испытывать упадок сил, это нормально. Этот период нужно пережить и не стоит себя критиковать за промахи и ошибки.

До этого психолог Дарья Мельникова посоветовала для борьбы с осенней хандрой даль организму время перестроиться в межсезонье. Необходимо соблюдать режим сна и не забывать про физические нагрузки, передает RT.

Ухудшение настроения осенью отмечают большинство людей по всему миру. Однако осенняя депрессия — не клинический диагноз, а только один из видов осенней хандры. С чем связано ухудшение настроения осенью и как себя приободрить — в материале «Вечерней Москвы».

Психология,Михаил Хорс,Дарья Мельникова,
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