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1 час назад

Психолог перечислила правила общения в родительских чатах

Вечерняя Москва

Родительские чаты — хорошая проверка на стрессоустойчивость. Как правильно общаться с другими родителями и педагогами, рассказала психолог Елена Мильто.

Психолог перечислила правила общения в родительских чатах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Необходимо договориться, что в чатах обсуждаются только рабочие моменты учебного процесса. Не допускаются сплетни об учениках и учителях, обсуждение политических новостей, развлекательный контент, который отвлекает от обсуждения важных тем.

Стоит избегать голосовых сообщений, так как не всем удобно слушать их. Опросы лучше проводить через встроенную функцию, а не плюсиками и комментариями.

Также эксперт посоветовала не переходить на личности. В одном чате могут встретиться разные люди и не стоит постоянно выяснять отношения, передает aif.ru.

Начало учебного года — событие волнительное и для детей, и родителей. Школьникам настроиться на учебные будни после долгих летних каникул бывает непросто. У взрослых с 1 сентября тоже прибавляется забот. Как снизить напряжение в это время, «Вечерней Москве» рассказали специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов и эксперт семейного центра «Гармония» Татьяна Шевцова.

Психология,Татьяна Шевцова,
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