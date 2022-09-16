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1 час назад

Эксперт рассказала о мифе про психотерапию

Москва24

К психологии и психотерапии не стоит относиться скептически и считать их псевдонауками, сообщила врач-психотерапевт столичной психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова.

Эксперт рассказала о мифе про психотерапию
Фото: Москва24Москва24

"Любые просветительские мероприятия, материалы в СМИ, блоги в сети про ментальное здоровье помогают справиться со стигмой. Даже самый скептически настроенный человек, постоянно наталкиваясь на информацию о том, что это такое, будет постепенно менять свою точку зрения", – рассказала она в беседе с "Мослентой".

По словам эксперта, необходимо напоминать скептикам о важности психического здоровья и делиться в Сети исследованиями, которые доказывают, что психология является наукой.

Ранее психолог Михаил Козлов заявил, что тревожность позволяет человеку подготовиться и прогнозировать трудные события в жизни. Специалист назвал тревожность нормальной реакцией организма, а также призвал адекватно и правильно к ней относиться, тогда с данным явлением легко справиться.

Психология,Михаил Козлов,
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