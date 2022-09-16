Эксперт рассказала о мифе про психотерапию

"Любые просветительские мероприятия, материалы в СМИ, блоги в сети про ментальное здоровье помогают справиться со стигмой. Даже самый скептически настроенный человек, постоянно наталкиваясь на информацию о том, что это такое, будет постепенно менять свою точку зрения", – рассказала она в беседе с "Мослентой".