Почему мы начинаем бояться окружающих

Никогда не сталкивающиеся с социофобией люди нередко принимают ее за излишнюю стеснительность или застенчивость. Однако врачи уверяют, что это не просто особенность характера, а серьезное психическое расстройство, которое деструктивно влияет на все сферы жизни человека. Социофобы добровольно обрекают себя на изоляцию от общества, так как даже мысль о взаимодействии с другими людьми приводит их в ужас. «Лента.ру» вместе с психологами постаралась разобраться, в чем причины этого заболевания, каковы его симптомы и можно ли его вылечить.

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Что такое социофобия

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Социофобия, или социальная фобия — это разновидность тревожного расстройства, которая проявляется в том, что человек иррационально боится того, что окружающие могут негативно оценить любые его действия или подвергнуть их критике. Все переживания социофоба буквально начинают вращаться вокруг навязчивой мысли «что обо мне подумают». В результате он начинает избегать любых контактов с другими людьми, перестает развиваться интеллектуально и профессионально, страдает его личная жизнь.

Приступ социофобии могут вызывать большое скопление народа, мероприятия, где необходимо выступать перед большой аудиторией, сообщила Диана Лобанова, медицинский психолог «СМ-Клиники». По ее словам, манифестирует данное расстройство, как правило, в подростковом возрасте, что выражается в сильной тревоге, неспособности сосредоточиться, избегании ситуаций, которые связаны с осуждением со стороны окружающих. Ученые установили, что подростки с диагностированной социофобией чаще других бросают школу, и в шесть раз чаще пытаются совершить суицид.

Впервые о социофобии в научном сообществе заговорили в 1903 году, и авторство термина принадлежит французскому психиатру, современнику Фрейда Пьеру Жане. На сегодняшний день заболевание считается третьим по распространенности психическим расстройством, уступая только депрессии и алкоголизму. По статистике, ему подвержено около восьми процентов населения в мире.

Психолог Оксана Васильева отметила, что социофобии в 90 процентах случаев сопутствуют и другие психические расстройства: навязчивые состояния, в частности, обсессивно-компульсивный синдром, неврозы, алкогольная и наркотическая зависимости. Ее слова подтверждены рядом научных трудов, согласно которым данный диагноз в три раза повышает риск возникновения депрессии.

В чем отличие социофобии от стеснительности

Социофобию ни в коем случае нельзя путать со стеснительностью, несмотря на их некоторое сходство, рассказала Васильева.

Социофобия — это тревожное расстройство, при котором преобладающим симптомом является постоянная боязнь определенных ситуаций, что заставляет избегать или страшиться их. А стеснительность лишь периодическое состояние психики, возникающее при сочетании внутренних и внешних факторов самоощущения. Это не патология, а адаптивный механизм, способный притормозить действие, которое человек хочет совершить, — говорит Оксана Васильева

Стеснительный человек, даже если чувствует себя некомфортно перед конкретными людьми или ситуациями, способен преодолеть свое состояние. В свою очередь, социофоб будет стараться избежать любого социального взаимодействия, вызывающего тревогу, что лишь усугубит его состояние, добавила психолог.

Симптомы социофобии

Специалисты выделяют несколько симптомов социофобии, которые условно можно разделить на физиологические, поведенческие и когнитивные.

К физиологическим симптомам относят:

повышенное потоотделение и приступы жара;

расстройство желудка, тошнота;

учащенный пульс и/или повышение артериального давления;

дрожь в руках и в голосе;

одышка, учащенное дыхание, боли в груди;

головокружение;

покраснение или, наоборот, бледность кожи лица;

возможны панические атаки и приступы тревоги.

Среди поведенческих симптомов выделяют:

иррациональный, всепоглощающий страх негативной оценки, осуждения, насмешек других людей;

раздражительность;

«беспричинное» беспокойство, тревога;

чувство опасности, для которого нет никаких логичных объяснений;

страх, что окружающие заметят волнение человека;

ночные кошмары;

повышенная ранимость, обидчивость, неловкость;

постоянная напряженность, усталость.

Когнитивные проявления социофобии следующие:

ощущение ужаса при взгляде окружающих;

склонность видеть себя только в худшем свете;

неконтролируемый ход мыслей;

ощущение пустоты в голове, нарушение концентрации внимания, повышенные требования к себе;

проигрывание прошедших ситуаций;

сосредоточенность на себе и личном поведении.

Как отметил психолог Сергей Пустовойтов, почти все люди испытывают волнение, когда им предстоят встречи или беседы с другими людьми, многие боятся публичных выступлений — и это вполне нормально.

Социальная тревожность доставляет некоторое неудобство, но, несмотря на ее наличие, здоровые люди продолжают активно работать и общаться. У социофобов, напротив, этот страх настолько сильный, стойкий и необоснованный, что они начинают испытывать значительные трудности при любом контакте с людьми. Пожалуй, именно здесь и лежит граница между нормой и патологией, — отметил Сергей Пустовойтов, психолог

Основные причины социофобии

Чаще всего данное психическое расстройство формируется в достаточно раннем возрасте — в среднем в 9-13 лет, когда у детей и подростков начинают формироваться социальные связи и, как следствие, возникают переживания о произведенном на окружающих впечатлении. Будет ли состояние пациента ухудшаться, зависит от его окружения и последующего личного опыта. Однако, как отметила Васильева, примечательно, что во взрослом возрасте социофобия у женщин со средним и высшим образованием встречается в два раза чаще, чем у мужчин.

знакомиться;

общаться с высокопоставленными лицами;

говорить по телефону;

принимать посетителей;

что-то делать в присутствии других;

есть дома с гостями или с членами семьи;

что-нибудь писать в присутствии других;

публично выступать;

выслушивать замечания. По словам Пустовойтова, клинические симптомы социофобии проявляются в моменты, когда человек оказывается в центре внимания или ему необходимо установить социальный контакт. Чаще всего провоцируют страх ситуации, когда человеку приходится:

Какой-то одной определенной причины для развития заболевания не выявлено, однако установлено, что возникновению социофобии могут способствовать генетические факторы. Ученые провели ряд исследований, которые показали, что мутации гена SLC6A4, отвечающего за транспортировку серотонина, могут спровоцировать данное расстройство. Кроме того, в ходе другого эксперимента специалисты выяснили, что у пациентов с диагностированной социофобией слишком активно работает миндалевидное тело мозга, которое оказывает влияние на эмоциональное поведение человека, в том числе и отвечает за чувство страха.

Помимо генетической предрасположенности, развитие болезни может быть связано с определенными чертами характера, а также травмирующим жизненным опытом.

Психолог Лобанова, ссылаясь на научные исследования, заявила, что главной причиной социофобии является неуверенность человека в себе, которой предшествовало авторитарное воспитание со стороны родителей.

Из-за постоянного сравнения со сверстниками или братьями, сестрами, частой критики со стороны значимого взрослого, директивного стиля воспитания ребенок замыкается, начинает сомневаться в себе и своих возможностях, из-за чего шансы на развитие социофобии значительно повышаются, — говорит Диана Лобанова, медицинский психолог «СМ-Клиники»

Среди других факторов, провоцирующих развитие социофобии, психологи называют:

насилие со стороны родственников;

насмешки, унижение, издевки в школе, травля;

неправильное социальное окружение, которое не оказывает моральной поддержки;

отсутствие социального одобрения;

критика в период становления личности;

длительное нахождение в стрессовой ситуации;

однократная стрессовая ситуация сильной интенсивности (террористический акт, катастрофа, автомобильная авария);

психологическая травма;

состояние длительного стресса.

Можно ли самостоятельно определить у себя социофобию

Диагноз «социальная фобия» устанавливается только врачом-психотерапевтом на основании данных обследования, категорично заявил Пустовойтов. Для первичной самодиагностики, которая, возможно, мотивирует человека обратиться за профессиональной помощью, психолог предложил использовать широко распространенный в клинической практике опросник Либовица для оценки уровня социальной тревожности. «Насторожиться надо, если в результатах этого теста помимо страха или избегания ситуаций, в которых можно оказаться в центре внимания или повести себя так, что это вызовет критику или смущение, у человека присутствуют физические проявления вроде покраснения, дрожи, тошноты или позывов в туалет», — пояснил Пустовойтов.

Лечение социофобии: можно ли избавиться от расстройства при помощи терапии

Как и любая фобия, социофобия относится к пограничным состояниям, и при правильном подходе от нее можно полностью избавиться. Методы лечения подбираются в зависимости от степени тяжести и могут включать в себя психотерапию в монорежиме либо с медикаментозной поддержкой. По словам Пустовойтова, лидирующим направлением в терапии, доказавшем свою эффективность, является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). При этом подходе сроки полного излечения составляют от двух месяцев до года.

Также, как отметила Васильева, хорошо зарекомендовала себя в лечении данного расстройства групповая терапия: «Группы, которые ведет профессиональный терапевт, служат хорошей поддержкой их участникам. Именно в них прорабатываются определенные методики взаимодействия пациентов с социофобией с окружающими людьми».

При нетяжелом течении болезни человек может справиться самостоятельно с отдельными симптомами, применяя техники релаксации или работы с тревожными мыслями. Васильева рекомендовала обратить внимание на «Тренинг преодоления социофобии» Дж. У. Биика, который предоставляет упражнения, с помощью которых человек может самостоятельно разобраться в своей социофобии. По ее словам, этот тренинг помогает объективно рассмотреть свое поведение в общении с окружающими.