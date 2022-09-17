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40 минут назад

Почему возникает осенняя депрессия и кто ей подвержен

Газета.Ruиещё 1

Клинический психолог, писатель, лауреат премии "Золотая Психея" Михаил Хорс в разговоре с RT рассказал, почему возникает депрессия осенью и какой тип людей ей особенно подвержен.

Почему возникает осенняя депрессия и кто ей подвержен
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что к осени накапливается физическая усталость из-за дефицита витаминов и необходимости раньше просыпаться, так как период отпусков преимущественно подходит к концу.

По его словам, у одних усталость отражается на эмоциональной сфере, а у других не наблюдается подобных изменений.

Люди первого типа верят, что их жизнь должна развиваться линейно и только в лучшую сторону, однако снижение тонуса порождает протест, который оборачивается эмоциональным напряжением, отметил психолог.

"Эти два фактора провоцируют сезонную депрессию", — подчеркнул Хорс.

Таким людям психолог рекомендовал понизить уровень требовательности к своей эффективности и комфорту.

Люди второго типа готовы к тому, что временно их самочувствие ухудшится, а эффективность снизится. Как следствие, подобные изменения для них протекают менее болезненно, сказал Хорс.

Психология,Михаил Хорс,
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