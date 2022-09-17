Почему возникает осенняя депрессия и кто ей подвержен

Клинический психолог, писатель, лауреат премии "Золотая Психея" Михаил Хорс в разговоре с RT рассказал, почему возникает депрессия осенью и какой тип людей ей особенно подвержен.
Он отметил, что к осени накапливается физическая усталость из-за дефицита витаминов и необходимости раньше просыпаться, так как период отпусков преимущественно подходит к концу.
По его словам, у одних усталость отражается на эмоциональной сфере, а у других не наблюдается подобных изменений.
Люди первого типа верят, что их жизнь должна развиваться линейно и только в лучшую сторону, однако снижение тонуса порождает протест, который оборачивается эмоциональным напряжением, отметил психолог.
"Эти два фактора провоцируют сезонную депрессию", — подчеркнул Хорс.
Таким людям психолог рекомендовал понизить уровень требовательности к своей эффективности и комфорту.
Люди второго типа готовы к тому, что временно их самочувствие ухудшится, а эффективность снизится. Как следствие, подобные изменения для них протекают менее болезненно, сказал Хорс.