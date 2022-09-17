Ученые назвали вещи, которые делают людей счастливыми

Специалисты из Кентского университета и Университета Рединга изучили показатели здоровья в 40 000 семьях из Великобритании. Ученым удалось отыскать зависимость между здоровым образом жизни и счастьем испытуемых.

Люди, которые регулярно питались фруктами и овощами, не пренебрегали занятиями спортом, чаще сообщали об удовлетворенности жизнью. Кроме того, исследователи обнаружили, что на показатели счастья влияет способность к самоконтролю. Те, кто умеет управлять своими эмоциями и поведением, чаще ели здоровую пищу и делали физические упражнения.