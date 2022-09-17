Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
3 часа назад

Ученые назвали вещи, которые делают людей счастливыми

Волгоградская правдаиещё 1

Авторы статьи проводили крупное исследование того, как образ жизни сказывается на общем ощущении счастья.

Ученые назвали вещи, которые делают людей счастливыми
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты из Кентского университета и Университета Рединга изучили показатели здоровья в 40 000 семьях из Великобритании. Ученым удалось отыскать зависимость между здоровым образом жизни и счастьем испытуемых.

Итоги исследования опубликованы в журнале Journal of Happiness Studies.

Люди, которые регулярно питались фруктами и овощами, не пренебрегали занятиями спортом, чаще сообщали об удовлетворенности жизнью. Кроме того, исследователи обнаружили, что на показатели счастья влияет способность к самоконтролю. Те, кто умеет управлять своими эмоциями и поведением, чаще ели здоровую пищу и делали физические упражнения.

Авторы исследования подчеркнули важность спорта для организма. Регулярные тренировки не только корректируют фигуру, но и делают людей счастливыми.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители