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2 часа назад

Психолог рассказала, как начать о себе заботиться

РИА "ФедералПресс"

Психолог Татьяна Пошаталова рассказала, почему женщины не ухаживают за собой и как с этим бороться.

Психолог рассказала, как начать о себе заботиться
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Эксперт выделила четыре причины, по которым некоторые женщины не считают нужным следить за собой.

Первая и самая распространенная причина, по мнению психолога, это лень. Зачастую женщины оправдываются тем, что нет времени и денег. Но нужно только один раз составить для себя план питания и найти подходящий вид тренировок. Достаточно всего 20-30 минут в день уделять спорту.

Пошаталова также выделяет воспитание среди причин. Все дело в том, что многих просто не научили тратить время и деньги на уход за собой. А некоторые и вовсе испытывают стыд за то, что следят за собой.

Еще одна причина – это убеждение в том, что красивой надо быть не для себя, а для кого-то. Многие дома не расчесываются, не умываются, а делают это, только если нужно куда-то выйти. Для многих женщин важно, чтобы другие не думали о них плохо. Однако психолог говорит, что необходимо научиться понимать свои потребности, а не пытаться угодить другим. Наконец, кто-то оправдывает отсутствие ухода за собой тем, что все равно постареет.

Психолог советует составить себе график ритуалов по уходу и научиться получать удовольствие от процесса. Для этого стоит подобрать себе процедуры по душе, а также заняться наиболее располагающим видом спорта, пишет «Глас.ру».

Психология,
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