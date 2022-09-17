Психолог объяснила, как перестать прокрастинировать

Существует много способов перестать откладывать важные дела на потом. В частности, крайне важно иметь четкий план действий, правильно расставлять приоритеты и хвалить себя за все выполненные задачи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Собеседница «ВМ» отметила, что нередко прокрастинация связана с событиями из детства.

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— Когда человек отказывается от важных дел, замирает в какой-то лени, он, как правило, испытывает вакуум. А потом, когда все дела наваливаются, дедлайны подходят к концу, человек начинает в панике что-то делать. В этот момент возникают чувства, напоминающие травматическое событие из детства. Оно для простого человека может казаться обыденным, но в детстве произвело впечатление. Важно с этой ситуацией разобраться — как правило, с психологом это удается сделать, но иногда можно и самостоятельно, — рассказала эксперт.

По словам специалиста, наиболее подвержены прокрастинации те люди, которыми в детстве часто командовали родители, отрывая от своих дел. Позже человек вырастает и возникает проблема: теперь он должен сам решать, в какое время и чем он будет заниматься, заметила собеседница «ВМ».

Для борьбы с ленью важно грамотно распределять все дела, подчеркнула эксперт.

— Очень важно иметь план действий и не накапливать задачи. Если дела накапливаются, то в какой-то момент человек понимает, что задач у него слишком много, миссия невыполнима и решить все невозможно. Когда возникает слишком много дел, у человека мозг отключается, он может сесть и пить кофе, а потом обнаружить, что уже прошло два часа, — объяснила психолог.

Крайне важно грамотно расставить приоритеты, подчеркнула специалист. Порядок задач можно расписать на бумаге, в электронном виде и даже при помощи голосовых сообщений, уточнила Наумова.

Психолог отметила, что вычеркивание выполненных дел в общем списке позволит избавиться от лени.

— Нужно смотреть: что удалось за день сделать — там ставить плюс, что не удалось — минус. Если плюсов больше, чем вчера, это хорошо. Если меньше — сделать вывод, как действовать дальше. Важно, чтобы человек чувствовал, что это его выбор и его право на выбор, — рассказала специалист.

Кроме того, в течение дня человек обязательно должен получать удовольствие, уверена Наумова. Хорошим выходом будет подвижный отдых: спорт, танцы, теннис или плавание, перечислила специалист.

Повысить мотивацию может похвала самому себе, уверена Наумова.