Почему люди с установкой на рост чаще становятся успешными

Идеальный вариант — это сочетание таланта и упорства. В таком случае человек просто обречен на успех. Но подобные сочетания встречаются редко, обычно человек обладает одним, а второе ему приходится развивать. Делать ставку на талант или же овладеть навыком и тренировать упорство, рассказывает психолог и коуч миллионеров Анна Федотова.

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Если говорить о том, какое качество наверняка приведет к настоящему успеху, то ставку стоит делать на упорство. Разумеется, когда ты талантлив и амбициозен, упорство так или иначе проявится, чтобы реализовать амбиции. Но когда есть талант и нет упорства и установки на успех, с большой долей вероятности человек закончит как многие талантливые люди, которые не нашли в себе силы реализовать талант — несчастным. Человек со средними талантами и с упорством добьется больших результатов, чем самый одаренный, но не обладающий стойкостью, жизнелюбием и уверенностью, что он и его талант нужны миру. Упорство — это не только количество попыток, а в целом жизнестойкость и жизнелюбие. Ощущение, что жизнь создана для вас, что вы важны и нужны миру, вы любите мир, а он любит вас. Это глубокое убеждение и позитивная установка, которая есть не у всех людей. Однако именно она позволяет двигаться по жизни наиболее быстрыми и эффективными путями, ведущими к успеху.

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Чаще людьми руководит ровно противоположная установка: «Я — неудачник, мне не хватает уверенности в себе, жизнь — это не безопасное пространство, где меня никто не любит, и я никому не нужен. Я буду нужен, если я удобен и делаю то, чего от меня ждут». Обе установки появляются в детстве, как и большинство жизненных установок. Если ребенок во время развития получал достаточно принятия, любви и поддержки и одновременно с этим безопасное пространство для челленджей и вызовов, если его успехи позитивно подтверждали, поддерживали начинания и хвалили, то установка на рост и проявление талантов обязательно сформируется. Если же с ребенком происходили противоположные вещи, то установка на провал сформируется еще быстрее. Для этого от родителей не нужно многое: создавать травматические ситуации, растить ребенка в дефиците финансовом или эмоциональном, создавать угрозы жизни, нездоровую атмосферу и эмоциональный фон — все это формирует нездоровую психику и закрепляет ощущение, что жизнь — опасное место, где нет права на ошибку. А чтобы не ошибаться, лучше ничего не делать.

Все это — травмы, которые требуют проработки. Если в сознательном возрасте человек решает их проработать и перестроить свое мышление, у него есть высокие шансы на успех. Если же нет, то он так и остается жить во власти этих убеждений, которые раз за разом находят во внешнем мире подтверждение своей правильности. Только вам выбирать, кем вы в итоге станете. Не важно, какой у вас талант — его можно либо развить, либо растратить. Например, как это сделал Винсент ван Гог. Он чудом выжил, был сложным ребенком со сложным характером и депрессией, бесконечно менял места работы, влюблялся в женщин, с которыми априори не могло выйти здоровых отношений, и злоупотреблял алкоголем. Безусловно он был талантливым, его картины сейчас стоят миллионы долларов, но при жизни он существовал в полнейшей нищите, погрязший в зависимостях и депрессивных состояниях. В итоге жил и умер в несчастье, хотя при помощи таланта мог обеспечить себе успешную жизнь. Ту же судьбу повторил Поль Гоген. Жил в нищете, начинал заниматься живописью, когда никто ему не благоволил, никто не считал его талантливым, а сам он страдал от болезней и даже думал свести счеты с жизнью, когда одна из картин не удалась. Стоимость его картин также сейчас баснословна, а талант огромен и неоспорим. Но и провал в жизни не менее огромен.

Оба художника имели все шансы стать великими не только после смерти, но и при жизни, однако не смогли. Как можно было догадаться, дело в недостатке упорства. Был талант и гениальность, но не было простыла реализовать его. В противовес им можно рассмотреть Томаса Эдисона. Его выгнали из школы с письмом, что он слишком глуп, чтобы учиться. Никто не верил в его идею, когда он хотел создать электрическую лампочку. Ему пришлось создать 1000 лампочек, прежде чем получился рабочий вариант, но он смог. И тут дело тоже в упорстве и вере в свои силы — он верил, что у него все получится, и ему в целом было интересно делать то, что он делал. Похожая судьба была у Уинстона Черчилля. Его из-за неуспеваемости не перевели из 6 класса в 7, долгое время он не мог попасть ни на один политический пост, на который он стремился, но в 62 года он стал британским премьер-министром и очень много сделал для своей страны. Это вопрос жизнерадостности, упорства и бесстрашного отношения к ошибкам.

Разумеется, они не смеялись и не радовались, когда их настигала ошибка, но внутри была установка, что у них все равно все получится, нужно лишь попробовать еще раз. И если ваша цель добиться успеха, однозначно нужно развивать в себе упорство, жизнестойкость и толерантность к своим ошибкам.

Шаг 1: Поймите, что вы — единственный самый важный человек в своей жизни. Какую бы страшную ошибку вы не совершили, это опыт, а не трагедия. Шаг 2: Верните себе право чувствовать то, что вы чувствуете. Развивайте в себе ощущение, что вы важны, нужны и ценны для мира. Шаг 3: Проработайте детские травмы. Особое внимание стоит уделить отношениям с родителями. Найдите в себе глубинные, самоподтверждающиеся установки на неуспех и проработайте их. Шаг 4: Развивайте в себе способность справляться с трудностями. Давайте себе положительную обратную связь и хвалите себя. Вознаграждайте себя за успехи.