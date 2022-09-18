Насколько важно любить и принимать себя?

Любовь к себе – важное составляющее для счастливой жизни. Однако далеко не все люди способны себя принять и по-настоящему полюбить. В следствии, страдают остальные сферы жизни.
Мадина Панабай, профессор и доктор психологии, кризисный психолог, а также обладательница множества премий, рассказала о важности любви к себе, и почему многие люди ощущают себя ненужными.
Можно ли связывать любовь к себе и самооценку?
Это два разных понятия. Самооценка – это субъективная оценка индивидом самого себя. Самооценка имеет разное значение: развивающая, регуляторная, сигнальная, эмоциональная, адаптационная, прогностическая, корригирующая, мотивирующая.
Насколько важно человеку относиться к себе с любовью?
Любовь к себе проявляется тогда, когда человек думает о своей безопасности, стремится к комфортным условиям жизни. Человек может быть просто счастлив, ценит себя и свою жизнь. В семье присутствует уважение и понимание. Человек принимает и ценит детей. У человека есть определенный смысл жизни. Есть цели и стремления. Любящий себя человек умеет отказывать, знает чего хочет, развивается и имеет право на ошибку. Человек придерживается баланса между рабочим временем и отдыхом. Выделяет себе время для сна и отдыха. Когда человек любит себя, он заботится о своем здоровье. Любовь к себе важный элемент принятия себя и спокойной жизни.
Как научиться любить себя?
Чтобы научиться любить себя, нужно знать, что мешает и что не дает проявлять это чувство. Приведу несколько примеров проблем, из-за которых человек не любит себя:
Список конкретных причин, из-за которых у человека нет любви к себе:
Что поможет человеку достигнуть состояния любви к себе?
В первую очередь человеку важно устранить чувство вины и привычку быть «жилеткой» для всех. Нужно уметь ставить свои интересы на первое место. Необходимо поработать с обидами и стыдом, в том числе устранить травмы, где был опыт физического, эмоционального или сексуального насилия. Достигнуть состояния любви к себе поможет укрепление самостоятельности и веры в себя. Экологичный выход из зоны комфорта, критики, страдания, а также принятие реальности – важные шаги на пути любви к себе. Крайне необходимо провести работу над устранением раздражения, обиды, злости, претензий и избавиться от чувства ненужности. Уверенность в себе – залог процветающей любви к себе.
Нередко люди считают себя ненужными, почему это происходит, и как с этим справиться?
Чтобы решить проблему, из-за которой человек чувствует ненужность, нужно знать: «что это» и «как формируется».
Как же распознать то, что человек имеет эту проблему?
Ненужность – это бесполезность, ненадобность, никчемность, напрасность, это то, в чем нет нужды. Люди, которые ощущают чувство ненужности испытывают глубокую душевную боль, которую нередко лечат алкоголем. У них постоянные психозы, агрессии, сравнения. Они себя ненавидят и игнорируют всё и всех вокруг, постоянно ждут критику. У человека, ощущающего себя ненужным вечный страх и контроль, он живет на грани. Ненужность формируется годами, в течение длительного времени. Ненужность создает проблему зависимостей и суицидальных мыслей. Я составила максимальный список проблем, из-за которых у человека формируется состояние ненужности. Для тех, кто желает освободиться из ненужности нужно поработать со следующими ситуациями и травмами:
Ненужность формируется тогда, когда:
Корень проблемы ненужности — это отверженность и отсутствие безопасности в жизни. Основная причина – это опыт, где человека сравнивали и ограничивали, критиковали и наказывали. Это ситуации, где ему не помогли. В отличие от вопроса любви к себе, с ненужностью самостоятельно справиться невозможно, рекомендую обратиться за помощью к специалистам по этой проблеме.