Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
54 минуты назад

Насколько важно любить и принимать себя?

New Magazine

Любовь к себе – важное составляющее для счастливой жизни. Однако далеко не все люди способны себя принять и по-настоящему полюбить. В следствии, страдают остальные сферы жизни.

Насколько важно любить и принимать себя
Фото: New MagazineNew Magazine

Мадина Панабай, профессор и доктор психологии, кризисный психолог, а также обладательница множества премий, рассказала о важности любви к себе, и почему многие люди ощущают себя ненужными.

Видео дня

Можно ли связывать любовь к себе и самооценку?

Это два разных понятия. Самооценка – это субъективная оценка индивидом самого себя. Самооценка имеет разное значение: развивающая, регуляторная, сигнальная, эмоциональная, адаптационная, прогностическая, корригирующая, мотивирующая.

Насколько важно человеку относиться к себе с любовью?

Любовь к себе проявляется тогда, когда человек думает о своей безопасности, стремится к комфортным условиям жизни. Человек может быть просто счастлив, ценит себя и свою жизнь. В семье присутствует уважение и понимание. Человек принимает и ценит детей. У человека есть определенный смысл жизни. Есть цели и стремления. Любящий себя человек умеет отказывать, знает чего хочет, развивается и имеет право на ошибку. Человек придерживается баланса между рабочим временем и отдыхом. Выделяет себе время для сна и отдыха. Когда человек любит себя, он заботится о своем здоровье. Любовь к себе важный элемент принятия себя и спокойной жизни.

Как научиться любить себя?

Чтобы научиться любить себя, нужно знать, что мешает и что не дает проявлять это чувство. Приведу несколько примеров проблем, из-за которых человек не любит себя:

  • Когда у человека плохие, отвратительные отношения с близкими, когда постоянно копятся обиды и претензии.
  • Когда человеку никто не помогает.
  • Когда нет доверия к людям.
  • Когда не ладятся отношения.
  • Когда присутствует развод или несколько.
  • Когда человек недоволен собой, чувствует ненависть, разочарован в себе или жизни.
  • Когда депрессия, тоска и печаль мешают полноценно жить.
  • Когда человек сделал что-то против его желания.
  • Когда много критиковали, наказывали, сравнивали, отвергали.

Список конкретных причин, из-за которых у человека нет любви к себе:

  • Одиночество
  • Отверженность
  • Ненужность
  • Предательство
  • Борьба с собой
  • Слабая самоидентификация
  • Депрессия, апатия, безвыходность
  • Идеализация другого человека
  • Комплексы неполноценности
  • Неблагоприятные условия жизни
  • Неполноценный состав семьи
  • Тяжелый развод родителей
  • Отсутствие родителей или одного
  • Психологические травмы
  • Расстройства психики
  • Проблемы со здоровьем

Что поможет человеку достигнуть состояния любви к себе?

В первую очередь человеку важно устранить чувство вины и привычку быть «жилеткой» для всех. Нужно уметь ставить свои интересы на первое место. Необходимо поработать с обидами и стыдом, в том числе устранить травмы, где был опыт физического, эмоционального или сексуального насилия. Достигнуть состояния любви к себе поможет укрепление самостоятельности и веры в себя. Экологичный выход из зоны комфорта, критики, страдания, а также принятие реальности – важные шаги на пути любви к себе. Крайне необходимо провести работу над устранением раздражения, обиды, злости, претензий и избавиться от чувства ненужности. Уверенность в себе – залог процветающей любви к себе.

Нередко люди считают себя ненужными, почему это происходит, и как с этим справиться?

Чтобы решить проблему, из-за которой человек чувствует ненужность, нужно знать: «что это» и «как формируется».

Как же распознать то, что человек имеет эту проблему?

Ненужность – это бесполезность, ненадобность, никчемность, напрасность, это то, в чем нет нужды. Люди, которые ощущают чувство ненужности испытывают глубокую душевную боль, которую нередко лечат алкоголем. У них постоянные психозы, агрессии, сравнения. Они себя ненавидят и игнорируют всё и всех вокруг, постоянно ждут критику. У человека, ощущающего себя ненужным вечный страх и контроль, он живет на грани. Ненужность формируется годами, в течение длительного времени. Ненужность создает проблему зависимостей и суицидальных мыслей. Я составила максимальный список проблем, из-за которых у человека формируется состояние ненужности. Для тех, кто желает освободиться из ненужности нужно поработать со следующими ситуациями и травмами:

Ненужность формируется тогда, когда:

  • человек часто меняет школу;
  • дома постоянные скандалы и ругань;
  • детей делят на «любимчиков»;
  • присутствует развод родителей;
  • уходит тот, кто тебе дорог;
  • умирает тот, кто тебе дорог;
  • человек являлся свидетелем «ужасного» случая, в котором пострадал кто-то из близких;
  • человек прожил насилие;
  • человек не уверен в себе;
  • человек считает себя плохим;
  • человека не брали куда-то с собой: в гости, на праздники, на отдых;
  • когда человеку обещали приехать и забрать его, но не приехали в срок или вообще не приехали;
  • родители «думают», что ребенок спит, и занимаются сексом;
  • в семье не понятия личностных границ;
  • в семье кто-то рано осиротел, воспитывался родственниками;
  • человек справляется с проблемой только самостоятельно, боясь того, что близкие узнают о проблеме и человеку станет еще хуже;
  • никто не помогает;
  • тебя не признают;
  • не любят;
  • обижают;
  • критикуют;
  • сравнивают;
  • нет понимания.

Корень проблемы ненужности — это отверженность и отсутствие безопасности в жизни. Основная причина – это опыт, где человека сравнивали и ограничивали, критиковали и наказывали. Это ситуации, где ему не помогли. В отличие от вопроса любви к себе, с ненужностью самостоятельно справиться невозможно, рекомендую обратиться за помощью к специалистам по этой проблеме.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители