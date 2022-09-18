Насколько важно любить и принимать себя?

Любовь к себе – важное составляющее для счастливой жизни. Однако далеко не все люди способны себя принять и по-настоящему полюбить. В следствии, страдают остальные сферы жизни.

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Мадина Панабай, профессор и доктор психологии, кризисный психолог, а также обладательница множества премий, рассказала о важности любви к себе, и почему многие люди ощущают себя ненужными.

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Можно ли связывать любовь к себе и самооценку?

Это два разных понятия. Самооценка – это субъективная оценка индивидом самого себя. Самооценка имеет разное значение: развивающая, регуляторная, сигнальная, эмоциональная, адаптационная, прогностическая, корригирующая, мотивирующая.

Насколько важно человеку относиться к себе с любовью?

Любовь к себе проявляется тогда, когда человек думает о своей безопасности, стремится к комфортным условиям жизни. Человек может быть просто счастлив, ценит себя и свою жизнь. В семье присутствует уважение и понимание. Человек принимает и ценит детей. У человека есть определенный смысл жизни. Есть цели и стремления. Любящий себя человек умеет отказывать, знает чего хочет, развивается и имеет право на ошибку. Человек придерживается баланса между рабочим временем и отдыхом. Выделяет себе время для сна и отдыха. Когда человек любит себя, он заботится о своем здоровье. Любовь к себе важный элемент принятия себя и спокойной жизни.

Как научиться любить себя?

Чтобы научиться любить себя, нужно знать, что мешает и что не дает проявлять это чувство. Приведу несколько примеров проблем, из-за которых человек не любит себя:

Когда у человека плохие, отвратительные отношения с близкими, когда постоянно копятся обиды и претензии.

Когда человеку никто не помогает.

Когда нет доверия к людям.

Когда не ладятся отношения.

Когда присутствует развод или несколько.

Когда человек недоволен собой, чувствует ненависть, разочарован в себе или жизни.

Когда депрессия, тоска и печаль мешают полноценно жить.

Когда человек сделал что-то против его желания.

Когда много критиковали, наказывали, сравнивали, отвергали.

Список конкретных причин, из-за которых у человека нет любви к себе:

Одиночество

Отверженность

Ненужность

Предательство

Борьба с собой

Слабая самоидентификация

Депрессия, апатия, безвыходность

Идеализация другого человека

Комплексы неполноценности

Неблагоприятные условия жизни

Неполноценный состав семьи

Тяжелый развод родителей

Отсутствие родителей или одного

Психологические травмы

Расстройства психики

Проблемы со здоровьем

Что поможет человеку достигнуть состояния любви к себе?

В первую очередь человеку важно устранить чувство вины и привычку быть «жилеткой» для всех. Нужно уметь ставить свои интересы на первое место. Необходимо поработать с обидами и стыдом, в том числе устранить травмы, где был опыт физического, эмоционального или сексуального насилия. Достигнуть состояния любви к себе поможет укрепление самостоятельности и веры в себя. Экологичный выход из зоны комфорта, критики, страдания, а также принятие реальности – важные шаги на пути любви к себе. Крайне необходимо провести работу над устранением раздражения, обиды, злости, претензий и избавиться от чувства ненужности. Уверенность в себе – залог процветающей любви к себе.

Нередко люди считают себя ненужными, почему это происходит, и как с этим справиться?

Чтобы решить проблему, из-за которой человек чувствует ненужность, нужно знать: «что это» и «как формируется».

Как же распознать то, что человек имеет эту проблему?

Ненужность – это бесполезность, ненадобность, никчемность, напрасность, это то, в чем нет нужды. Люди, которые ощущают чувство ненужности испытывают глубокую душевную боль, которую нередко лечат алкоголем. У них постоянные психозы, агрессии, сравнения. Они себя ненавидят и игнорируют всё и всех вокруг, постоянно ждут критику. У человека, ощущающего себя ненужным вечный страх и контроль, он живет на грани. Ненужность формируется годами, в течение длительного времени. Ненужность создает проблему зависимостей и суицидальных мыслей. Я составила максимальный список проблем, из-за которых у человека формируется состояние ненужности. Для тех, кто желает освободиться из ненужности нужно поработать со следующими ситуациями и травмами:

Ненужность формируется тогда, когда:

человек часто меняет школу;

дома постоянные скандалы и ругань;

детей делят на «любимчиков»;

присутствует развод родителей;

уходит тот, кто тебе дорог;

умирает тот, кто тебе дорог;

человек являлся свидетелем «ужасного» случая, в котором пострадал кто-то из близких;

человек прожил насилие;

человек не уверен в себе;

человек считает себя плохим;

человека не брали куда-то с собой: в гости, на праздники, на отдых;

когда человеку обещали приехать и забрать его, но не приехали в срок или вообще не приехали;

родители «думают», что ребенок спит, и занимаются сексом;

в семье не понятия личностных границ;

в семье кто-то рано осиротел, воспитывался родственниками;

человек справляется с проблемой только самостоятельно, боясь того, что близкие узнают о проблеме и человеку станет еще хуже;

никто не помогает;

тебя не признают;

не любят;

обижают;

критикуют;

сравнивают;

нет понимания.