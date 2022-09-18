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2 часа назад

Психологи выяснили, что музыка помогает избежать переедания при стрессе

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Университета Де Монфор обнаружили, что музыка помогает справиться с перееданием из-за стресса. Результаты были представлены на Британском фестивале науки.

Музыка помогает избежать переедания при стрессе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Участие в исследовании приняли 120 женщин, которых авторы попросили назвать песню, которую они слушали, когда грустили, испытывали стресс или зацикленность. Затем ее включали для них во время еды в условиях испытания.

Оказалось, что женщины, которые слушали музыку, вызывающую гнев или грусть, ели вдвое меньше чипсов, шоколада и сладостей. Среди таких песен были "Back To Black" Эми Уайнхаус, "Mockingbird" Эминема и "In The End" Linkin Park. Женщины ели примерно на треть меньше, если слушали успокаивающую музыку: "Fix You" Coldplay или "Lay Me Down" Сэма Смита.

Ученые предположили, что такой эффект можно объяснить высвобождением дофамина и серотонина, которых может не хватать при стрессе. Другой способ повысить ее — вкусная еда. Тем не менее, прослушивание музыки не менее эффективный и такой же быстрый метод борьбы со стрессом, который стоит рассмотреть всем любителям заедать стресс.

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