Как поменять работу без стресса и проблем — советы психолога

Хочу поменять работу, но боюсь. Что делать?
На этот вопрос ответил психолог-консультант, эксперт журнала Colady Раиль Хайруллин.
Прежде всего понять, почему появилось это желание? Ответ чаще всего: «Всё надоело!»
Но это большая куча проблем, и разобраться в ней невозможно. Выход в разделении большой проблемы на составляющие маленькие проблемы, своего рода «чек-лист».
Или задать себе короткий вопрос: что будет, если ничего не делать?
По личному опыту смены профессии могу сказать, что мотивация работает короткое время, на старте.
И чем больше продумаем недостатки старой и контуры желаемой работы, тем короче процесс адаптации. Конечно, подготовиться ко всему нельзя, но главное — это справиться с тревожностью в этот момент.
Начнём с того, что процесс смены работы или принудительный (увольнение, сокращение) или добровольно-принудительный (низкая зарплата, желание сменить).
Надо искать другую работу или даже другую профессию в «пожарном» порядке, если нет накоплений и возможности спокойно заниматься поисками.
Тут в полный рост встанет термин «эйджизм»: работодатели стремятся набирать молодых. Нет-нет, в объявлениях о приёме на работу этого пункта не будет, вслух это не произносится, для этого поступают другим образом: в ответе на резюме будет формулировка — «нам нужны другие компетенции».
Придётся применять методику «качество через количество»: чем больше попыток, тем лучше. Это работает при одном непременном условии — несмотря на возраст, в кандидате должна чувствоваться энергия; прекрасное резюме в тандеме с «потухшим» взглядом — плохое сочетание.
У работодателя расчёт простой: нет энергии — нет обучаемости и эффективной работы.
Другая история: всё это время работала за деньги, всё вроде обустроилось, хотелось бы поработать в интересной для себя сфере или с меньшей нагрузкой.
Тут либо традиционные профессии, может быть, с меньшей зарплатой или, вообще, «отрыв по полной»: инструктор по йоге, по внеземному дыханию и т.д.
В этом случае идут и чисто предпринимательские процессы: если по найму это было неактуально, то тут за всё надо отвечать самому, более подробно по этой теме будет отдельная статья.
Очень часто мы принимаем решение на «эмоциях», например, после выяснения отношений с начальником или, когда в очередной раз, не подняли зарплату. Но, прежде чем принимать решение о смене работы, хорошо бы оценить себя на рынке труда. Решение всё же должно идти по расчёту.
Поступая на новую работу, мы, конечно же, с первого дня стараемся проявить себя с наилучшей стороны.
Современный мир сильно изменился, долгая работа на одном месте ушла в прошлое, один раз усвоенные навыки не гарантируют работы до пенсии. Поэтому умение сменить работу становится ещё одним рабочим навыком, которому мы все можем научиться.