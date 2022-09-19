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1 минуту назад

Как поменять работу без стресса и проблем — советы психолога

CoLady

Хочу поменять работу, но боюсь. Что делать?

Как поменять работу без стресса и проблем — советы психолога
Фото: unsplashunsplash

На этот вопрос ответил психолог-консультант, эксперт журнала Colady Раиль Хайруллин.

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Прежде всего понять, почему появилось это желание? Ответ чаще всего: «Всё надоело!»

Но это большая куча проблем, и разобраться в ней невозможно. Выход в разделении большой проблемы на составляющие маленькие проблемы, своего рода «чек-лист».

Итак, анализируем:

  • Уровень зарплаты.
  • Интерес к процессу работы.
  • Содержание работы, её смысл.
  • Перспективы роста (карьера).

Не определяющие, но имеющие значение:

  • Справедливость распределения объёма и поощрения результатов.
  • «Климат» в коллективе.
  • Условия работы: строгий регламент или «удалёнка».
  • Перспективы «выживания» этой организации.
  • Сколько времени занимает дорога.

Или задать себе короткий вопрос: что будет, если ничего не делать?

По личному опыту смены профессии могу сказать, что мотивация работает короткое время, на старте.

И чем больше продумаем недостатки старой и контуры желаемой работы, тем короче процесс адаптации. Конечно, подготовиться ко всему нельзя, но главное — это справиться с тревожностью в этот момент.

Как решиться поменять работу в 40+ лет?

Начнём с того, что процесс смены работы или принудительный (увольнение, сокращение) или добровольно-принудительный (низкая зарплата, желание сменить).

Отсюда две различные стратегии:

Надо искать другую работу или даже другую профессию в «пожарном» порядке, если нет накоплений и возможности спокойно заниматься поисками.

Тут в полный рост встанет термин «эйджизм»: работодатели стремятся набирать молодых. Нет-нет, в объявлениях о приёме на работу этого пункта не будет, вслух это не произносится, для этого поступают другим образом: в ответе на резюме будет формулировка — «нам нужны другие компетенции».

Придётся применять методику «качество через количество»: чем больше попыток, тем лучше. Это работает при одном непременном условии — несмотря на возраст, в кандидате должна чувствоваться энергия; прекрасное резюме в тандеме с «потухшим» взглядом — плохое сочетание.

У работодателя расчёт простой: нет энергии — нет обучаемости и эффективной работы.

Другая история: всё это время работала за деньги, всё вроде обустроилось, хотелось бы поработать в интересной для себя сфере или с меньшей нагрузкой.

Тут либо традиционные профессии, может быть, с меньшей зарплатой или, вообще, «отрыв по полной»: инструктор по йоге, по внеземному дыханию и т.д.

В этом случае идут и чисто предпринимательские процессы: если по найму это было неактуально, то тут за всё надо отвечать самому, более подробно по этой теме будет отдельная статья.

Как правильно поменять работу, чтобы избежать стресса и проблем с работодателем

Очень часто мы принимаем решение на «эмоциях», например, после выяснения отношений с начальником или, когда в очередной раз, не подняли зарплату. Но, прежде чем принимать решение о смене работы, хорошо бы оценить себя на рынке труда. Решение всё же должно идти по расчёту.

Итак, алгоритм:

  1. Расписываем причину смены работы, отдельно в терминах расчёта и терминах эмоций. Останемся ли на этой работе, если работодатель пойдёт навстречу по некоторым пунктам?
  2. Оцениваем нашу рыночную зарплату, в том числе через подачу резюме и 3-х походов на собеседование. Одевайтесь разумно, я помню, как на вакансию специалиста по оценке недвижимости к нам приехала девушка в платье, напоминающим пеньюар.
  3. Помним, что женщины подают своё резюме при соответствии своих качеств для требуемой работы на 80-90%, а проходной балл начинается с 60%.
  4. Оповещаем всех знакомых о том, что скоро освобождается такой ценный специалист.
  5. Только получив предварительное приглашение на работу (и сколько они вас ждут), готовимся к разговору с нынешним работодателем. В нашей рабочей культуре очень важно объяснять «Почему?» Только в отсутствии разумных аргументов стоит включать режим «истерика»: 3-5 минут напряжения и результат.
  6. В разговоре с работодателем полезно держать с собой листок с причинами увольнения. И порепетируйте этот нелёгкий разговор, можно с кошкой.

Как вести себя на новой работе с начальником и коллегами?

Поступая на новую работу, мы, конечно же, с первого дня стараемся проявить себя с наилучшей стороны.

На что хотелось бы обратить внимание:
  1. Постарайтесь получить письменное перечисление ваших рабочих обязанностей, чтобы не загрузить себя всеми проблемными делами всей организации.
  2. Узнайте чёткую цифру зарплаты.
  3. Не торопитесь заводить друзей в новом коллективе, лучше сперва осмотреться — кто есть кто. Особенно с противоположным полом.
  4. Если начальник – мужчина, сразу определить и сохранять границы, лучше без кокетства. Это может сослужить вам в дальнейшем плохую службу. Если, конечно, вы сразу и бесповоротно не решили выйти за него замуж.

Современный мир сильно изменился, долгая работа на одном месте ушла в прошлое, один раз усвоенные навыки не гарантируют работы до пенсии. Поэтому умение сменить работу становится ещё одним рабочим навыком, которому мы все можем научиться.

Психология,
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