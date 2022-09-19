Психолог рассказала, как члены королевской семьи справляются с горем

Кейт Миддлтон, которая после смерти королевы Елизаветы II получила титул герцогини Корнуэльской, во время общения с журналистами накануне заявила, что очень скучает по бабушке супруга. Очутившись в резиденции Ее Величества, Миддлтон опечалилась и осознала, что быть там без королевы тяжело. О том, что замок изменился без правительницы, заявил также и принц Гарри. Он отметил, что при жизни, в какой бы комнате королева ни была, ее присутствие чувствовалось повсюду. Значит ли такое поведение, что родные монархини только сейчас осознали горечь потери? Как эти переживания отразятся на их способности править страной, «Вечерняя Москва» узнала у психолога.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам Натальи Наумовой, семейного психотерапевта и психолога, стадии траура у человека длятся от трех месяцев до года. У членов королевской семьи с уходом королевы началась новая жизнь, и реальность воспринимается ими уже под другим углом.

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— Они учатся жить без королевы, — отметила Наумова. — Очень тяжело осознать всю глубину потери человека, который заполнял собой все пространство и был главным символом семьи и страны. Но как королевской династии им запрещено особо ярко проявлять эмоции. В то же время хочется напомнить, что все представители знаменитого семейства сейчас проживают этапы горя, которые имеют несколько ступеней: шок, отрицание, гнев, торг, страх, депрессия, принятие и смирение.

По мнению собеседницы «ВМ», при жизни у монархини были непростые отношения с ее родными, поэтому многие из ее окружения могли недооценивать значимость королевы, ее стремление соблюдать все догмы, чтобы сберечь корону и престиж государства:

— Категоричная позиция Елизаветы II в семейных вопросах могла быть крайне неудобной для многих ее родных, так как она пеклась о том, чтобы соблюдались все принципы, которые из поколения в поколение чтились в королевском кругу. Возможно, своей принципиальностью она кому-то перекрыла кислород, а теперь все ощутили свободу, но поняли, что потеряли очень важную и значимую личность не только в политическом смысле, но и в человеческом. Если при жизни отношения были натянутыми, то с уходом человека у близких может возникнуть сильное чувство вины из-за того, что не смогли помириться с королевой или найти в себе силы простить ее за колкости или принципиальность.

По словам эксперта, именно чувство вины может заставлять особенно остро ощущать отсутствие королевы, добавила Наумова. В то же время она отметила, что родные Елизаветы II не могут «раскисать», поскольку им суждено продолжить ее дело — править монархией:

— Мы говорим о взрослых и опытных людях, которые являются медийными личностями и умеют справляться с эмоциями. Конечно, если им не удастся самостоятельно выбраться из траура, всегда можно обратиться к помощи с психологов.

В заключение спикер выразила уверенность, что спустя полгода королевская династия будет вспоминать о королеве не со слезами на глазах, а с чувством благодарности и улыбкой на лице.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.