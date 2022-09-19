Профессии, которые медленно убивают наш мозг

Не секрет, что работа может не только приносить пользу в виде повышения качества жизни, но и «дарит» проблемы, с которыми приходится бороться годами. Сегодня мы решили собрать профессии, которые чаще всего приносят вред психике и даже оказывают негативное влияние на работу мозга в целом.

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Космонавт

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Наверное, одна из самых тяжелых для организма работ из всех существующих. Чтобы стать частью космического отряда, необходимо пройти долгую подготовку и быть полностью поглощенным этой деятельностью. Но даже отличное здоровье не гарантирует проблем в будущем. Специалисты проводили исследования, в результате которых выяснилось, что длительное пребывание в невесомости может значительно сокращать размер некоторых мозговых долей. Да и в целом все системы в организме человека работают так активно, что в какой-то момент может произойти сбой, последствия которого непредсказуемы для человека.

Юрист

Многим кажется, что настоящий специалист с образованием в области юриспруденции может практически все благодаря своей активности и умению доходчиво объяснять сложные вещи простым языком. На самом деле, многие психологи отмечают, что их пациенты, чья работа связана с документами и судебным производством, жалуются на развитие излишней подозрительности, которая мешает им налаживать контакты вне профессиональной деятельности. И действительно, люди, которые заняты изучением фактов и привыкли тщательно анализировать всю поступающую информацию, чаще других сталкиваются с тревожными расстройствами. Мозг перегружается информацией и при ее излишке происходит сбой, что крайне негативно сказывается на нервной системе.

Врачи узких направлений