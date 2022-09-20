Не могу без тебя, работы и того тортика: 7 зависимостей

19 сентября на телеканале ТНТ вышел сериал «Капельник» о молодом враче Иване, у которого помимо основной работы, есть и вторая, нелегальная, смена. Герой возвращает с того света богатых и знаменитых, переборщивших с алкоголем и запрещенными веществами. Попросту говоря, людей с зависимостями.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Зависимости – это вовсе не обязательно алкоголизм или наркомания, которые показаны в сериале. Мы составили список других распространенных аддикций (это более научное название зависимостей). Если вы нашли у себя или у кого-то из близких их признаки, то вам необходимо обратиться за профессиональной помощью.

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Еда

Вы плотно пообедали, но через полчаса бежите за шоколадкой, а еще через некоторое время «полируете» съеденное чаем с конфеткой. Нет, двумя, ой, уже тремя конфетками. Согласно исследованию Гарвардской медицинской школы, пищевая зависимость может быть такой же опасной, как алкогольная и наркотическая.

Она проявляется по-разному: один человек способен есть до тех пор, пока его не начнет тошнить. Другой реагирует на определенные продукты-триггеры, например, сладости или фастфуд. Стоит им только появляются в поле его видимости, все, отказаться (и остановиться) невозможно. Кто-то, чтобы справиться с эмоциями ест, ест определенную пищу. В каком-то смысле, привычное для многих заедание стресса шоколадкой – тоже один из видов подобной аддикции. И, нет, далеко не только люди с излишним весом страдают пищевыми зависимостями.

Понять, насколько ваши отношения с едой входят в понятие медицинской нормы, способен только врач. А для того, чтобы разобраться во всем максимально грамотно, нужно пройти комплексное обследование и показаться не только психотерапевту, но также гастроэнтерологу и диетологу.

Социальные сети

Бич нашего времени – бесконечные часы, проведенные в социальных сетях. Согласитесь, знакомая ситуация: вы заходите в интернет на секундочку, чтобы найти рецепт пирога или поближе рассмотреть платье Ким Кардашьян с кутюрного показа Balenciaga, а через 40 минут все еще серфите по просторам социальных сетей. Скорее всего, вы даже и не выяснили, сколько яблок нужно пирога, и какого цвета было то платье.

Подсчитано, что в среднем человек проводит в социальных сетях 2 часа 27 минут в день. Однако, ученые из Канадского центра аддикций и ментального здоровья считают, что 2 часа – это максимум с точки зрения безопасности для ментального здоровья. Все дело в FOMO (Fear Of Missing Out) – страха что-то упустить. Люди смотрят на красивые фотографии и посты, сравнивая свою жизнь с чужой. Угадайте, в чью пользу? В самых сложных случаях это грозит развитием депрессии, но и в более легких ситуациях влияет на проблемы со сном, и нашу способность концентрироваться. Поэтому старайтесь ограничивать свое присутствие в социальных сетях, а если не получается, опять же – обращайтесь к специалисту.

Смартфон

Может показаться, что речь пойдет о том же, что и в пункте выше. На самом деле, нет, хотя обе аддикции связаны. Что же такое зависимость от смартфона? Представьте, что вы не выпускаете телефон из рук, всегда кладете его на видное место, проверяете почту и социальные сети несколько раз на дню… хотя, зачем представлять, ведь многие из нас этим занимаются и даже не подозревают, что страдают номофобией – страхом остаться без телефона.

Чем все это чревато? Ростом уровня тревожности, опять же риском развития депрессии и даже снижением нашей способности сопереживать другим людям.

Чтобы справиться с зависимостью, психологи рекомендуют для начала отучить себя от привычки хвататься за телефон сразу после пробуждения (согласно статистике СберСтрахования, это делают 35% россиян, мировая же статистика еще выше и превышает 50%). Лучше пользоваться обычным будильником, помните такую штуку из доисторических времен? К телефону же стоит обращаться только через час после подъема. Это помогает человеку стать спокойнее и сконцентрированнее на текущих делах. И, опять же, ничего страшного не случится, если вы прочитаете сообщение или новость на час позже.

Покупки

Мы все помним серию книг и весьма среднюю комедию из 2000-х про похождения «шопоголика». Да, и кто из нас не грешил, снимая стресс с помощью покупок?! Однако, реальная ониомания (научное название шопоголизма) – серьезная проблема. Люди, страдающие ей, опустошают кредитные карты, покупая, покупая и покупая ненужные вещи. А потом сталкиваются с последствиями – официальным признанием себя банкротом, скандалами с банками, а в некоторых случаях и реальными судебными исками.

Справиться с подобной зависимостью в одиночку нельзя – человеку необходима поддержка психотерапевта. Если вы не страдаете шопоголизмом в тяжелой стадии, но все же замечаете свою склонность к импульсивным покупкам, то стоит отказаться от использования кредитных карт и по возможности оградить себя от рекламы и маркетинговых уловок. От греха, как говорится…

Работа

Уйти из офиса на 5 минут раньше? Никогда! Взять проект на выходные? Легко! Отпуск? Для слабаков! Мы любим шутить про бессмертного пони, между тем специалисты выделяют зависимость от работы в отдельное психическое расстройство. Его признаки? Внутреннее ощущение «принуждения» к работе, когда есть ощущение, что не работать нельзя. Постоянные мысли о работе, даже тогда, когда вы вроде бы должны отдыхать. И, конечно, бесконечная работа сверхурочные часы в ущерб других сфер жизни.

Человека, который просто много работает, от реального трудоголика отличает то, что работа становится навязчивой идеей. По некоторым подсчетам, трудоголизмом страдают до 10% взрослого работающего населения нашей необъятной родины. Обычно трудоголизм – это один из способов «ухода от реальности», поэтому да, это может стать проблемой, ничуть не меньше, чем пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам.

Другой человек

О зависимых и созависимых отношениях в последнее время пишут часто. Как всегда: зумеры изобрели то, о чем миру давно известно. Помните классический фильм 80-х «Роковое влечение» с Гленн Клоуз и Майклом Дугласом? Наверное, это лучшая иллюстрация того, что бывает, когда страсть к человеку становится болезненной зависимостью, сметающей на своем пути все, даже ни в чем неповинных кроликов (осторожно, спойлер!).

В то время как самые вопиющие последствия зависимых отношений становятся предметом внимания криминальной хроники, многие из нас попадают в более «облегченные» ситуации. В конце концов, мы все росли на сказках, диснеевских мультиках и романтических комедиях со всеми вытекающими… Русалочка, которая толком не знает принца, соглашается ради него на страшные муки. Старик изводит золотую рыбку нелепыми просьбами своей жены вместо того, чтобы просто с ней поговорить, а может быть и развестись? Список можно продолжать бесконечно. Отношения, построенные на жертвенности, идеализации партнера и полном отказе от своего «я» в пользу «мы» – это именно то, что многие люди называют любовью. В то время как психологи считают подобное поведение признаками зависимость, в причинах которых надо копаться вместе со специалистом.

Секс

Признавайтесь, вы тоже немного посмеивались над Дэвидом Духовны, Колином Фарреллом и некоторыми другими звездами, которые открыто заявляли о своей зависимости от секса, после чего добровольно направлялись в рехаб на лечение. Так и хочется пошутить на тему: «Как, интересно, их лечат?».

Между тем, сексуальная зависимость – это реально существующий диагноз, и даже хорошо, что знаменитости привлекли к этой проблеме внимание. Это расстройство впервые было описано экспертами в 1978-м году, и как в случае с другими аддикциями, характеризуется тем, человек решает свои внутренние психологические проблемы, только в этот раз с помощью секса.