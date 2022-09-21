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1 час назад

Признаки кризиса среднего возраста у женщин

Vse42.ru

Российский психолог рассказала, какие признаки указывают на кризис среднего возраста у женщин.

Признаки кризиса среднего возраста у женщин
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, в период кризиса среднего возраста идет процесс переоценки ценностей и жизненного опыта, подведения промежуточных итогов жизни и фокусировки на том, что еще не сделано. В основном подобное застигает мужчин и женщин возрасте 30-50 лет.

Так, среди признаков наступления кризиса у женщин неудовлетворенность внешностью и желание что-то в себе изменить. Представительницы прекрасного пола могут бояться постареть, а незамужние и нерожавшие – переживать, что никогда не смогут этого сделать.

– Может появиться повышенная плаксивость, постоянно сниженный фон настроения, перепады настроения, – перечислила Лобанова.

Матери в этот период могут почувствовать, что дети выросли и больше не нуждаются в их заботе и что они не нужны мужу и ребенку, пишет издание "Известия".

Психология,
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