Признаки кризиса среднего возраста у женщин

Российский психолог рассказала, какие признаки указывают на кризис среднего возраста у женщин.

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По словам специалиста, в период кризиса среднего возраста идет процесс переоценки ценностей и жизненного опыта, подведения промежуточных итогов жизни и фокусировки на том, что еще не сделано. В основном подобное застигает мужчин и женщин возрасте 30-50 лет.

Так, среди признаков наступления кризиса у женщин неудовлетворенность внешностью и желание что-то в себе изменить. Представительницы прекрасного пола могут бояться постареть, а незамужние и нерожавшие – переживать, что никогда не смогут этого сделать.

– Может появиться повышенная плаксивость, постоянно сниженный фон настроения, перепады настроения, – перечислила Лобанова.