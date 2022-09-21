Как пережить сильный стресс: советы психотерапевта

Чтобы пережить сильный стресс в первую очередь нужно договориться с собой и понять, что мы можем поменять в этой ситуации, а что нам не под силам. Над моментами, которые мы можем изменить, мы начинаем работать.
Необходимо составить план действий, как мы будем улучшать ситуацию и к кому мы будем обращаться: друзья, знакомые, родственники, какие-то службы. С тем, что мы поменять не можем, мы перестаем бороться. Потому что, когда мы сопротивляемся тому, что не в наших силах, это рождает невроз, сильное напряжение.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Принять ситуацию, даже если она несправедлива
Необходимо осознать, что справедливости в мире не существует. Нужно учиться принимать как свое мнение, так и мнение окружающих, даже если оно не совпадает с нашим. Это важно уяснить, чтобы не создавать конфликтных ситуаций и дополнительную эмоциональную нагрузку.
Обратить внимание на свое окружение
Важно обратить внимание на свое окружение: как офлайн, так и онлайн. Нужно анализировать, какие люди должны быть в нашем окружении, а какие - нет. Обратите внимание, кто вас окружает в онлайн или тв-пространстве. И здесь тоже нужно понимать, кем и чем я себя окружаю, насколько это помогает мне вообще в жизни, насколько это помогает бороться со стрессом или, наоборот, усиливает стресс.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Использовать инструменты борьбы со стрессом
Это могут быть дыхательные практики, спа-процедуры, в том числе дома, занятия спортом, медитативные практики, йога или что-то еще. Каждый должен подобрать свой набор инструментов, и в идеале они должны быть подготовлены до наступления стресса.
Обратиться к специалисту
Если вы ощущаете себя плохо и не в состоянии оказать себе помощь самостоятельно, обратитесь к специалисту.
Это могут быть психотерапевты, психиатры, представители нетрадиционной медицины. Кому что ближе, кому что помогает. Потому что нетрадиционная медицина является представителем альтернативной психотерапии, и некоторым это помогает больше.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®