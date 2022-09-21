Как пережить сильный стресс: советы психотерапевта

Чтобы пережить сильный стресс в первую очередь нужно договориться с собой и понять, что мы можем поменять в этой ситуации, а что нам не под силам. Над моментами, которые мы можем изменить, мы начинаем работать.



Необходимо составить план действий, как мы будем улучшать ситуацию и к кому мы будем обращаться: друзья, знакомые, родственники, какие-то службы. С тем, что мы поменять не можем, мы перестаем бороться. Потому что, когда мы сопротивляемся тому, что не в наших силах, это рождает невроз, сильное напряжение.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®