Назван способ преодоления стресса на фоне мобилизации

«Первый — ему придет повестка, он пройдет медкомиссию, его отправят в зону боевых действий. Второй — он пройдет комиссию, но зачислят в штаб в 100 километрах от этой зоны. Пишем все, даже те сценарии, где не примут по здоровью. Или придет в военкомат, а набор закончили. В конце концов, не придет повестка или придет письмо с призывом добровольного характера», — поделился Жавнеров.