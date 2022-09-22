Психолог назвала пять способов управлять своими эмоциями

Многим знакомы ситуации, когда чувства захлестывают и начинают влиять на поступки. Потом мы часто сожалеем о произошедшем, о сказанном сгоряча, виним в случившемся свои страхи, злость, обиду, ярость. Как договориться с эмоциями и научиться ими управлять — пять простых рекомендаций от специалиста Московской службы психологической помощи Элины Копыловой.

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Хороших и плохих эмоций не существует — у каждой есть своя причина и задача. Важно держать акцент на умении справляться с чувствами, особенно теми, которые мешают в достижении целей. Здесь на помощь приходит навык эмоциональной регуляции: он помогает повысить нашу устойчивость. Это не значит, что от тех или иных переживаний мы сможем избавиться вовсе, цель другая —научиться выдерживать и контактировать с ними, но не бороться.

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"Изначально эмоции развивались для того, чтобы защищать нас от опасностей и обеспечить выживаемость человечества. Кроме того, именно они побуждают нас к действиям. К примеру, страх останавливает перед оживленной автомобильной трассой и не дает перебегать дорогу в неположенном месте. Другая функция эмоций — восприятие информации и передача ее другим. Скажем, если вы испытываете злость на своего собеседника, скорее всего, при разговоре он поймет, что вы настроены недружелюбно", — обратила внимание психолог.

Именно поэтому необходимо уметь регулировать и осознанно подходить к собственным эмоциям, ведь они могут отражаться на нашем психическом здоровье, оказывать воздействие на окружение. Чтобы чувства не захлестнули с головой, есть пять простых способов с ними справиться.

Назовите свои чувства

Кому-то это удается достаточно легко, но некоторым крайне непросто. Например, человек испытывает сильное напряжение в теле, а на самом деле за этим ощущением скрываются гнев, страх, злость или радость. Если нет понимания, что на самом деле происходит, то контролировать состояние, а уж тем более действия, будет трудно. Понимание эмоций помогает лучше понять себя и свои реакции.

Проанализируйте события

Следующий шаг — оценка события, которое вызвало эмоцию. Если вернуться к ситуации с ощущением напряжения в теле, то оно может быть связано, например, с работой или высокими требованиями к себе.

"Когда вы будете устанавливать связь между событием и ощущением, эмоции станут для вас более ясными. Это поможет уменьшить силу их проявления. Проанализируйте свое поведение в подобных ситуациях, частоту их повторения. Возможно, на этом этапе получится зафиксировать свои привычные мысли и поведенческие сценарии", — подчеркнула специалист.

Оцените поведение

К какому действию подталкивает та или иная эмоция? Психолог советует взять паузу и ответить себе на этот вопрос. Скажем, страх может провоцировать избегание, злость — проявление агрессии, грусть — изоляцию и закрытость, а стыд — желание спрятаться.

Выберите для себя лучшее

Насколько эффективно действовать под влиянием эмоций? Если понимаете, что выражение чувств не уместно, то самое простое действие — уйти от ситуации, которая вызывает сильную реакцию. Если для вас такой шаг эффективен — делайте его. Но если испытываете печаль, хочется расплакаться и окружающая обстановка вас при этом ничуть не смущает, не сопротивляйтесь, дайте волю чувствам!

Найдите отражение переживаний в теле

Вспомните свои реакции в теле, которые последовали за эмоциями: выражение лица, мимику, жесты. Возможно, вас начало трясти от злости или вы почувствовали напряжение в груди? Проанализируйте, почему возникло это ощущение, какой посыл несло и насколько оно отражает действительность.

"Мы склонны застревать в неприятных эмоциях, и вместо того чтобы отпускать их, фокусируемся на причинах произошедшего, на своем поведении. Простой и одновременно сложный способ переживания эмоций — это наблюдение за ними. Когда вы перестанете бороться с ощущениями, не будете их избегать, сливаться с ними, тогда сможете выдерживать их и быстрее возвращать контроль над ситуацией", — добавила Элина Копылова.