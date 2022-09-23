Как научиться принимать решения самостоятельно

Каждый день мы сталкиваемся с миллионом решений, от которых зависит то, какой выбор встанет перед нами дальше:

Фото: unsplash unsplash

Какое платье надеть сегодня или на каких условиях взять ипотеку? Что хочется заказать сегодня в кафе? Стоит ли переезжать в другую страну без работы и жилья? Оставаться ли в отношениях, которые прямо сейчас почему-то не приносят радости? Пойти ли к психологу? Дочитать ли эту статью до конца?

Видео дня

Если есть трудности с принятием любого рода решений, неважно, незначительные они или масштабные, то стресс и тревожность от постоянного страха ошибиться могут доводить до изнеможения.

Вместе с психологом-консультантом Ольгой Кошут выясняем, почему одни бесстрашно принимают решения, а другие боятся самостоятельно сделать даже минимальный выбор.

С чем связано умение принимать решения?

умение чувствовать себя;

контакт со своей внутренней опорой. На нашу способность принимать решения влияют два важных фактора:

Умение чувствовать себя

Часто мы расстраиваемся, что никак не можем принять решение в каком-то важном вопросе: какую квартиру купить, в какую школу записать ребёнка, даже не подозревая о том, что умение чувствовать верную для себя дорогу начинается с малого.

В том случае, если нет навыка прислушиваться к своим ощущениям и желаниям, человек не может определить, чего именно он хочет на завтрак и какой именно по крепости кофе хочется заварить, не стоит ожидать от своей интуиции ярких подсказок в более масштабных ситуациях.

Интуицию важно научиться слышать. И связано это напрямую с чувствительностью к своим телесным реакциям и импульсам. Почаще спрашивайте себя:

«А как себя сейчас чувствует моё тело?» «А чего бы мне сейчас хотелось?»

И старайтесь прислушиваться к самым мельчайшим ощущениям.

Наработав первичный контакт с телом, вы сможете быстрее принимать решения, ведь научитесь не только слышать свои желания, но и буквально считывать реакции тела на предстоящий выбор.

Телом мы знаем ответ в первые же секунды, а после включается рациональный ум, который начинает думать, а разумно ли это решение, а что скажут соседи, а вообще не странно ли так быстро знать ответ.

После того, как мы возвращаем себе контакт со своими ощущениями, нам становится понятнее, в контакте с каким из вариантов решения наше тело расслабляется, наполняется теплом и ощущением «Да, это моё», а с каким вариантом зажимается и буквально чувствует отторжение даже в той ситуации, если разумом мы не можем найти этому рациональных объяснений.

В этот момент становится ещё важнее продолжать оттачивать навык контакта с телом для того, чтобы научиться чувствовать и более тонкие его реакции: сейчас оно напряглось, потому что вариант «не ваш» или потому что когда-то у вас был негативный опыт в таком решении, и на уровне телесной памяти всегда появляется зажим в ситуациях, похожих на эту?

Постепенно ваши решения будут приниматься ещё более осознанно, ведь вы научитесь понимать, когда на ваше решение влияет предыдущий опыт, не давая трезво оценить именно сегодняшнюю реальность.

Внутренняя опора

Иногда сложность заключается в другом. Вроде бы мы и чувствуем, какой именно вариант «наш», но упорно игнорируем эти ощущения. В страхе чужой оценки или тревоге не справиться самостоятельно с любым последствием нашего решения.

В том случае, когда в детстве наши желания, реакции и чувства оценивали как правильные и неправильные, ещё детьми мы могли неосознанно отказаться от того, чтобы им следовать.

В страхе оказаться какими-то не такими, плохими или буквально недостойными любви, мы предпочитаем закрыть глаза на свои истинные импульсы и переключить всё своё внимание на анализ головой: «А какой вариант был бы истинно верным?»

Однако в реальности это означало: «Какой бы выбор сделала идеальная версия меня, которую все бы одобрили?»

Внутренняя интуиция в таких случаях начинает угасать, ведь теряется доверие к себе же.

Зачем телу подавать нам сигналы, если мы упорно их игнорируем? Зачем душе давать нам подсказки, если мы осознанно выбираем идти не за тем, что мы действительно чувствуем, а за тем, за что нас бы похвалили мама, папа и первая школьная учительница?

Если нет навыка поддерживать себя, то страх сделать неправильный выбор отодвигает во времени от принятия любого решения. Он часто основан на ощущении «я не справлюсь», причём эти переживания могут относиться как к неудачам, так и к успеху.

Мы боимся, что не сможем быть для себя достаточной опорой. Это относится к ситуациям, когда мы ошибаемся и нам приходится начинать всё сначала или нести ответственность за последствия. И тогда, когда мы понимаем, что за тем или иным решением может прятаться больший для нас масштаб, а значит, и большая ответственность.

В этом случае хитрый мозг начинает уводить нас от шагов в новое, чтобы не пришлось учиться по-новому мыслить и действовать.

Что предпринять, чтобы научиться слышать себя

Умение чувствовать себя позволяет с большей долей вероятности принимать решения, которые верны именно для нас. А вот контакт со своей внутренней опорой даёт другое очень важное ощущение – уверенность, что мы справимся, даже если ошибёмся.

И, что самое главное, от вас не отвернётся весь мир и вы сами не отвернётесь от себя. Это то самое ощущение, которого, на самом деле, так не хватает в случае, если нерешительность – ваш постоянный спутник.

Первые шаги на пути к самостоятельным решениям – научиться слышать и чувствовать себя, следовать этим импульсам и ощущениям, не боясь оценки, не критикуя себя и учась идти в новое с вниманием и поддержкой себя. Так формируется опыт доверия себе.

Со стороны внешнего мира поможет поддерживающее окружение. Найдите тех, кто за вас, что бы ни происходило, и именно им рассказывайте о своих решениях. Но не спрашивайте у них, что именно нужно сделать, а просто рассказывайте о своих чувствах и переживаниях, связанных с выбором.

Так вы сможете получить опыт того, что вас принимают и поддерживают даже тогда, когда вы делаете так, как чувствуете, пусть это решение и не самое логичное. Более того, вы будете знать, что вас принимают и поддерживают даже тогда, когда вы не уверены в своём решении и в его последствиях.

Держитесь поддерживающего окружения и соблюдайте дистанцию с теми, кто подрывает вашу веру в себя.

Совсем не значит, что не надо слушать чужие советы. Но одно дело – прислушиваться к тому, кто находится в точке, в которую вы хотите прийти, и совсем другое — зависеть от оценки всех вокруг, даже не задумываясь о том, совпадают ли ваши ценности и направление пути, просто пытаясь получить похвалу и одобрение.

Всеми одобряемые люди не живут своей жизнью. В том, чтобы пытаться для всех быть хорошим, мало взросления. В самостоятельных решениях прячется ответственность за последствия любого моего выбора.