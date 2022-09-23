Правда ли, что жаловаться полезно

Жалобы окружены ореолом осуждения. Гуру популярной психологии настаивают, что частые жалобы «снижают ваши вибрации» и мешают достигать целей, исполнения желаний, отталкивают друзей — в общем, всё портят.

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Тем не менее все люди жалуются, потому что это — один из основных способов наладить отношения с окружающими и создать эмоциональную связь. Жалобами мы показываем людям, что нам нужно, и как они могут удовлетворить наши потребности.

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Известно, что избыточное подавление эмоций вредит здоровью и благополучию. Но другая крайность — слишком частые жалобы — тоже не полезна. Как же найти баланс? Разбираемся вместе с психотерапевтом Уитни Гудман, автором книги «Токсичный позитив».

Плюсы и минусы жалоб

Жалуясь, мы выражаем свои недовольство и раздражение. Теоретически в этом нет ничего плохого. Все мы иногда жалуемся на перекрытое из-за ремонта шоссе, надоедливого начальника, водителя, который подрезал на дороге. Мы даже жалуемся на друга, который жалуется.

Жалобы — это древнейшая форма эмоционального очищения и объединения людей, и от них никуда не деться.

Однако избыток жалоб может негативно сказаться на вашем ментальном и физическом состоянии. Зацикливание на негативных мыслях обычно приводит к появлению новых негативных мыслей. Кроме того, из-за нескончаемых жалоб может усилиться выброс гормона стресса — кортизола. С повышением уровня кортизола ухудшаются память и способность к обучению, нарушается работа иммунной системы, поднимаются артериальное давление и уровень холестерина. Постоянно обдумывая своё раздражение, мы застреваем на месте, нам становится труднее общаться с окружающими. Одно из самых частых последствий регулярных жалоб — это ухудшение отношений с близкими.

Почему мы жалуемся?

…чтобы почувствовать себя лучше

Исследования показали: люди, которые жалуются нечасто, после письменного изложения своего неудовольствия чувствуют себя лучше по сравнению с ситуацией, в которой они описывают нейтральное событие прошедшего дня. Попытки же подавить эмоции обычно ведут к тому, что человек зацикливается и считает проблему более серьёзной, чем она есть.

…чтобы повлиять на мнение окружающих

Возможно, у вас есть знакомый, который сетует на низкое качество вина в ресторане, чтобы продемонстрировать свой изысканный вкус. Или описывает, какой обшарпанной была комната в отеле, где он недавно отдыхал. Это классический способ использования жалоб: человек стремится создать впечатление своего превосходства или полюбоваться собой.

…чтобы инициировать разговор о позитивных вещах

Жалуясь по поводу позитивных событий, таких как свадьба или беременность, мы делаем акцент на волнении или негативной стороне дела. Это логично: мы очень хотим, чтобы люди отметили нечто важное для нас, но хвастаться неудобно — не хочется выглядеть высокомерно. Мы говорим: «Боже, сколько денег ушло на свадьбу. В голове не укладывается, сколько стоит вся эта еда!» Это даёт повод обсудить с окружающими важное для вас событие, вписать тему в контекст общения.

…чтобы получить от других людей информацию или услышать их мнение

Если вы жалуетесь на начальника при коллегах, то, возможно, вам хочется узнать, что о нём думают другие и есть ли у вас сторонники и противники в коллективе. Вы делаете это, чтобы создать союз и выяснить, кто на вашей стороне. Такие жалобы помогают выстроить социальные связи и почувствовать, что те, кто разделяет вашу жалобу, вас слышат, видят и принимают.

…чтобы получить сочувствие и внимание

Подумайте, на что конкретно вы сетуете и какой реакции ожидаете. Чаще всего это расчёт на согласие собеседника («Да, это и правда бесит»), а то и желание получить реальную помощь. Жалобы оповещают окружающих, что вы в непростой ситуации и вам надо помочь. Выслушав вас, люди видят, что вам больно и трудно, и понимают, почему это происходит. Если бы вы никогда не жаловались и не делились тем, что у вас на душе, никто и не догадался бы, что вам нужна помощь.

…чтобы какие-то люди получили по заслугам

Если мы хотим добиться изменений, надо говорить о том, что нас беспокоит. Жалобы часто обесценивают, считая негативными, но не будем забывать, что именно с них начинались большинство заметных движений за социальную справедливость.

Порочный круг жалоб

Конечно, у эффективности жалоб есть свои пределы. Полезно раз в неделю прийти к терапевту и выразить недовольство, чтобы направить беседу в русло внутренней работы, перемен и понимания. Но когда жалобы становятся постоянными или ходят по кругу, их польза существенно снижается.

использует факты и логику;

знает, какого результата хочет добиться;

понимает, кто способен помочь. Доктор Робин Ковальски, выдающаяся исследовательница феномена жалоб, обнаружила, что люди, которые выражают недовольство, одновременно надеясь на улучшение, оказываются, как правило, счастливее. Жалоба наиболее эффективна, когда человек:

Если вы сможете подключить эти три компонента, то от жалобы будет гораздо больше эффекта и пользы, а вы окажетесь более довольны результатом.

Восемь шагов к эффективной жалобе

Сформулируйте жалобу. Действительно ли вас беспокоит именно это?

Проясните цель

Вы пытаетесь проинформировать кого-то о проблеме?

Хотите запустить некие изменения?

Хотите, чтобы вас услышали?

Хотите найти подтверждение своим переживаниям?

Хотите получить совет?

Правильно определите аудиторию

Кто способен помочь вам в этом деле? Кто поймет вашу проблему и проникнется ею? Выбирайте разных людей. Ищите тех, кто искренне может поддержать вас или помочь в достижении вашей цели.

Определите, стоит ли проблема борьбы

Подумайте о вещах, которые действительно важны для вас, и сведите жалобы к умеренному объему.

Что произойдёт, если вы пожалуетесь?Что произойдёт, если не пожалуетесь?

Осознайте, что за желанием пожаловаться, возможно, стоит потребность в общении

Есть ли другой вариант социального контакта, не предполагающий жалобы?

Запишите, что вас волнует

Это особенно пригодится, если вы чувствуете, что жалобы трудно прорабатывать. Исследования показывают, что процесс письма помогает сфокусироваться и упорядочить свой опыт, а также позволяет лучше понять произошедшее и справиться с неприятностями.

Будьте максимально откровенны с собой

Помните, что в мире много неравенства, но на того, кто об этом заявляет, окружающие обычно навешивают ярлык жалобщика или негативного человека. Есть те, кому гораздо хуже. Но это не значит, что вы должны замолчать и отказаться от своей цели.

Наша задача не в том, чтобы полностью исключить жалобы из своей жизни, а в том, чтобы сделать их адаптивными и плодотворными. Когда мы жалуемся грамотно, то можем добиться близости, поддержки и перемен, которые нам так нужны.