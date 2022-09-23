Как открыть глаза на результаты своей работы и не выглядеть глупо

Огромное количество работы! Поток из задач и достигнутых целей подхватывает и накрывает с головой, ощущение внутренней победы разливается по телу. И в то же время присутствует чувство опустошения и какого-то странного ощущения, что тебя не оценили по достоинству. Знакомо?

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Все потому, что эти самые достижения и профессиональные победы не замечает руководитель. Все, что сделано блестяще или сверх нормы, либо воспринимается как само собой разумеющееся, либо вовсе не попадает в поле зрения начальника. А достигнутые цели и KPI банально сваливаются в общий план по отделу. Как быть? Как подчеркнуть свою значимость для компании, обратить внимание руководителя на очевидное? Об этом Eva.ru рассказала основатель PR бюро Done Media и образовательной платформы Done Media Kafedra Эльвира Галимова.

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Примите занятость руководителя

Не нужно умалять свои достижения. Очень часто сотрудники, которые работают много и с результатом, просто-напросто стесняются. Ведь с детства многим из нас говорили: «не выделяться», «не хвастаться» и так далее. Но здесь речь не про хвастовство. Руководитель просто из-за вихря дел может не замечать достижений конкретного сотрудника. Так что, не стоит затаивать обиду, а лучше деликатно, но внятно обращать внимание на свои результаты.

Добавьте юмора

Если вы общаетесь в мессенджерах, то пришлите в группу или лично руководителю сообщение, в котором будет сказано о вашем высоком результате. Используйте немного юмора и неформального языка. Мем Леонардо Дикаприо с бокалом шампанского вам в помощь, работает безотказно.

Просите отзывы клиентов

Просите отзывов у ваших клиентов. Как пример: вы мастер маникюра и постоянно слышите восторженные отзывы от клиентов. Тогда смело просите писать о них в приложении или на сайте салона. Руководитель обратит на это внимание. Если вы работаете в сегменте B2B, продаёте IT-решения, оборудование и так далее, то и здесь открыт путь для отзывов клиентов. Они могут быть присланы на электронную почту компании или через форму обратной связи на сайте.

Работайте в связке с коллегами

Знаете, кто из коллег тесно общается с руководителем, имеет на него определенную долю влияния, но при этом не является вашим «конкурентом», тогда попросите «замолвить за вас словечко». Пусть ваш коллега обратит внимание руководителя на ваши KPI и уже созревшие планы на будущее. Взгляд и мнение со стороны могут вызвать больше доверия у вашего шефа.

Будьте откровенны

Если вас накрывает чувство несправедливости, то не копите это в себе, а поговорите с руководителем лично. Кстати, просьба повысить уровень заработной платы или назначить премию, тоже вполне адекватна. Возможно, сначала руководитель может ответить холодно или резко. Но если это думающий бизнесмен, который ценит команду и хочет сохранить и приумножить, то будьте уверены, что вас услышат.

Не ведите себя глупо

Не играйте в грязные игры из разряда: «Скандалы. Интриги. Расследования». Не нужно размахивать на работе экраном смартфона с объявлениями о вакансиях, болтать «в курилке» о своих планах, намекая на то, что вы уже готовы уходить, если вас не станут замечать. Это довольно непрофессионально и по-детски. Деловые люди должны иметь развитые коммуникативные навыки, чтобы даже не совсем понятные ситуации решать на уровне доверительной беседы.

Дипломатию на первый план