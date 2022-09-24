Психолог назвала способы поддержать тревожного человека

Психоаналитик Кутузова Надежда рассказала об экологичных способах поддержки близких, находящихся в тревоге. Специалист подчеркнула, что важно постараться разделить с человеком его чувства, а не давать советы. Об этом эксперт сообщила в ходе беседы с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Психоаналитик подчеркнула, что тревожные состояния — это не небольшая проблема, которая не достойна внимания. По словам Кутузовой, человеку, постоянно пребывающему в беспокойстве, необходимо оказывать помощь. С этим могут помочь специалисты, добавила она. Однако близкие люди также могут создать для человека условия, которые помогут снизить его уровень тревоги.

«Тут есть свои правила по экологичной помощи. Если понимаете, что в мышлении и поведении появилась неконтролируемость, компульсивность, то ваши неверные попытки помочь близкому могут утопить вас обоих еще больше», — высказалась Кутузова.

Она сравнила попытки оказать помощь тревожному человеку путем раздачи советов с наполненным контейнером. «Если он переполнен собственным содержанием, то дополнительный груз может его просто сломать», — высказалась психоаналитик.

«Делать это лучше простыми словами и фразами, например: хорошо понимаю каково тебе сейчас. Ты встревожен, напуган, это нормально. Давай вместе подумаем, что мы можем сделать, чтобы стало легче?» — посоветовала специалист.