Вас шантажируют интимными фото. Что делать?

Интернет кишит сообщениями о сливах интимных фото звёзд. Но попасть в такую щекотливую ситуацию могут не только селебрити. Зачастую нюдсами шантажируют вовсе не хакеры. Это могут быть бывшие супруги или любовники. Что делать, если кто-то угрожает выложить ваши откровенные фото на всеобщее обозрение? Частный детектив и основатель детективного агентства «Алибаба» Намиг Аббасов советует: главное –– не паниковать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Шантажисты рассчитывают на эффект неожиданности. Охваченные паникой, мы перестаём здраво и логично мыслить. В таком состоянии мы можем согласиться на что угодно. Но суть шантажа как раз в том, что за одним требованием могут последовать и другие.

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Нужно понимать, что, раз шантажист в принципе решился на такой шаг, вряд ли он отступится, предупредил детектив. Поэтому давить на жалость бесполезно. Только зря потратите время и нервы.

Верная позиция –– атаковать. Сразу говорите тому, кто вам угрожает, что он совершает уголовное преступление. Можно сразу писать, по какой статье наказание грозит собеседнику.

Если он просит вас заплатить ему или ещё что-то сделать за то, чтобы фото не попали в Сеть, это статья 163 УК РФ — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких.

Смело можно грозить и статьёй 137 УК РФ –– о неприкосновенности частной жизни. Она расценивает как преступление даже то, что ваш бывший покажет ваши фотографии постороннему без вашего согласия, отметила адвокат и бывший следователь СК РФ Юлия Костина. А уж если ваши фото оказались в Сети — можете смело писать заявление по ней.

Можно попробовать переиграть шантажиста и первым рассказать родственникам и друзьям о том, что вам угрожают. Пост об этом можно выложить на своей странице. А потом просто закройте возможность писать вам сообщения.

Если ничего из перечисленного шантажиста не остановило –– обратитесь в полицию. Идти туда лучше не с пустыми руками, чтобы не нарваться на обвинения в ложном доносе.

Берите с собой:

скриншоты переписки, где видно имя или ID шантажиста, все угрозы и требования,

фото и скриншот его страницы,

аудиозаписи звонков, если такие есть.