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1 час назад

Психолог раскрыла отличия абьюза от заботы в отношениях

Мослента

Отличия абьюза от заботы в отношениях «Мосленте» раскрыла кандидат психологических наук, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. По ее словам, некоторым людям под видом благих намерений удается скрывать насилие, давление и обесценивание, зачастую они даже не осознают этого.

Психолог раскрыла отличия абьюза от заботы в отношениях
Фото: МослентаМослента

«Любить — значит проявлять внимание, заботиться, когда попросят (безмолвная просьба — тоже просьба), но заранее не вмешиваясь, не настаивая и, тем более, не заставляя делать по-своему», — пояснила психолог.

Абьюзеры же оказывают давление на партнера и делают все, чтобы тот почувствовал свою вину.

«У каждого человека свой путь. Абьюзер этого не понимает и продолжает воздействовать на психику, "продавливая" свои идеи. Такой человек испытывает удовлетворение — жертва получила урок и должна признать, насколько неправа», — описала специалист типичную для нездоровых отношений ситуацию.

Колиниченко подчеркнула, что перевоспитать таких людей невозможно.

«Один выход в общении с абьюзером — уйти от него как можно быстрее. Пока вы не попали в капкан отношений окончательно», — порекомендовала она.

Психология,
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