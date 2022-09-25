5 типов токсичных людей, от которых нужно избавиться

Токсичный человек своими словами и поступками нарушает вашу веру в окружающий мир и в себя. Такой человек часто жалуется и драматизирует. Он зациклен на себе и своей жизни и заряжает окружающих исключительно негативными эмоциями. Порой нам трудно загадать токсичных людей, поэтому "Рамблер" назвал их типы.

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Нарцисс

Этот человек действительно уверен в том, что он лучше всех остальных. С одной, стороны он кажется уверенным в себе, но из-за недостатка эмпатии, он никогда не сможет вас поддержать. И скорее всего, будет постоянно обесценивать вас и самоутверждаться за ваш счет.

Контролер

Такому человеку важно все решать, таким образом он перетягивает на себя всю ответственность и лишает вас права выбора. Правда, потом он будет обвинять вас в своей усталости, но бразды правления не отдаст, так еще и советами замучает.

Энергетический вампир

После встречи с такими людьми часто чувствуешь себя уставшим, они унижают и критикуют, никогда не могут порадоваться. Вычислить такого человека легко, вы тратите на этого человека слишком много сил, и не получаете ничего взамен. Вокруг них собирается сплошной негатив.

Завистник

Это человек, который не умеет радоваться за других и считает, что все достается вам не из-за ваших заслуг и труда, а из-за везения или удачных знакомств. С ними вы принижаете тебя, чтобы не задеть и постоянно думаете, о чем можно и нельзя говорить.

Жертва