Почему завидовать полезнее, чем злорадствовать

Россияне стали меньше завидовать отпуску коллег, показало недавнее исследование крупного сервиса по трудоустройству. Но эксперты не спешат делать выводы, что граждане страны избавились от низменного чувства. Их беспокоит, что эпоха социальных сравнений, сделав крутой вираж, спровоцировала в обществе тягу к злословию и злорадству: мы перестаем обращать внимание на радости других, но готовы буквально под лупой рассматривать их проблемы и неудачи.

Фото: Кадр из фильма "Золушка" Кадр из фильма "Золушка"

Результаты опросов, казалось бы, внушают оптимизм: не завидуем, несмотря на то, что по-прежнему сравниваем с другими свои условия жизни, успехи на работе, достаток, возможность отдыхать и путешествовать. Неприятное чувство не гложет душу, несмотря на утверждения ученых, что зависть — одна из самых ярких примет эпохи социальных сравнений.

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По данным опроса сервиса по поиску вакансий, семь из десяти россиян не испытывают ее ни к начальству, ни к коллегам. А Фонд общественного мнения в своем изыскании отмечает, что большинство наших сограждан относят зависть к вредным чувствам. И кто бы спорил? С детства ведь знаем, что завидовать нехорошо. Вот и самый «свежий» опрос на эту тему показал, что граждане страны совсем не грызут локти от тоски, что их друзьям и коллегам удалось летом оторваться от работы, отправившись в отпуск. Правда, радуются в связи с этим за сослуживцев меньше половины участвующих в опросе.

Вдвое, по оценке авторов исследования, выросло число тех, кому абсолютно безразлично, кто, где и как отдыхает. Люди просто не хотят об этом знать. А на вопрос про зависть пожимают плечами: «Чему завидовать, за кого радоваться? Поехать все равно некуда». Согласитесь, оценка все равно негативная: мол, отпуск все равно не задался…

— Зависть как чувство, присутствующее на протяжении всей истории человеческих отношений, никуда, конечно, не делась, — считает психолог Илья Суровцев. — Но в непростые времена она приобретает иные формы. Избавить себя от терзаний по поводу сравнения не в свою пользу можно по-разному. Для одних это повод и стимул к самосовершенствованию.

Но он долог и тернист. А вот успокоить себя тем, что и у успешных людей не все хорошо, куда проще. Но это не отменяет возможности радоваться чужим успехам. Умение это делать — признак душевного здоровья и вопрос внутренней культуры.

Корень зла

Природу зависти изучают с давних времен. По мнению историков, родилась она одновременно с человечеством, заставляя бороться за место под солнцем, вкусный кусок мяса, удобную территорию, красивых женщин и так далее. Что уж говорить о прогрессивном XXI веке, пропитанном духом конкуренции абсолютно по всем статьям нашей жизни. Но взлететь на вершину карьерной лестницы, заработать несметные богатства, стать счастливым семьянином удается же не всем. И как быть остальным? Лопаться от зависти, страдать и мучиться? Всемирная организация здравоохранения, между тем, на днях вновь заявила об ухудшении состояния психического здоровья во всем мире. А на помощь страдающим от зависти пришли новые теории, согласно которым неприятные человеческие эмоции могут служить во благо.

Страхи и даже фобии, например, обеспечат безопасность. Ну а зависть вообще, как утверждают ученые мужи, бывает не только черно-белая, а имеет множество оттенков. Да и не порок и грех это, настаивают наиболее прогрессивные из них. А всего-то недостаток. Хоть неблаговидный, но вполне простительный, если направить его в верное русло и превратить разрушительное чувство в созидательное. По сути, современная интерпретация зависти сводится к тому, что это не что иное, как способ борьбы за социальный статус в обществе. И если чужие достижения стали стимулом ваших собственных успехов, завидуйте, мол, на здоровье.

— На мой взгляд, в этой теории произошла подмена понятий, — считает философ Андрей Чагаровский. — Когда мы сравниваем себя с другими, зависть не должна превалировать над желанием стать лучше. Сильная, цельная личность просто не станет тратить время на то, чтобы страдать над успехами других. Она поставит цель догнать и перегнать. Это определенно признак здоровой конкуренции. Но в том, что зависть способна привести к конструктивному действию — не уверен. Чувству этому поддаются чаще люди, неуверенные в своих силах, склонные в большей степени к легкому решению: успокоиться, что у них и так все хорошо, или акцентироваться на недостатках тех, кто более успешен.

Про зависть спорят, активно ее осуждая. На всевозможных форумах тема эта возникает постоянно. И, как ни странно, признаться в зависти вроде бы уже и не стыдно…

«Радуюсь неудачам других, — пишет на странице одной из социальных сетей Оксана П. — Я с детства люблю побеждать. Когда поступила на бюджет в вуз, очень хотела, чтобы мои подруги не поступили. И у меня появилось бы преимущество перед ними! Я бездушная?» Что, думаете, ей ответили другие участники спора? «Ой, не корите себя, нас таких много, — пишет ей некая Елена. — Я тоже радуюсь, когда кто-то из знакомых разводится или его с работой прокатывают». «Мы все закоренелые эгоисты», — комментирует Антон П.

Советов, как избавиться от низменных чувств, в интернете тоже немало. Но что-то явно пошло не так. Проблема, по мнению экспертов, именно в эмоциях, которые мы испытываем, стараясь искоренить в себе червоточину.

Гамма чувств

А судя по результатам недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), для зависти у большинства россиян и повода-то нет: 67 процентов граждан страны заявили, что считают себя людьми успешными. Авторы исследования при этом делают вывод, что успешность сегодня в большей степени ассоциируется с материальным статусом и уровнем образования.

— В том-то и дело, что вывод можно делать на основе того, что вкладывают респонденты в это понятие, — комментирует социолог Алексей Егоров. — А ведь оно неоднозначно. Можно иметь хорошую зарплату, но быть одиноким. Так что человек вполне может и завидовать чему-то, и быть предметом зависти других в каком-то другом аспекте жизни. Поэтому, если большинство осознает себя успешными, это совсем не значит, что все абсолютно довольны жизнью и никому не завидуют. Зависть, как известно, просыпается к тому, в чем испытываешь недостаток и острую потребность. Что с этим делать дальше, каждый решает сам.

Использовать зависть к коллеге за его достижения в качестве мотивации совершенствоваться, конечно, хорошо. Но карьера, работа, уровень образования — дело, как говорится, наживное. А если жизнь личная не устроена, как быть? Или сидишь дома с ребенком, тебе завидуют бездетные и незамужние подруги, а тебя «грызет», что ты, в отличие от них, свободных от обязательств, не можешь себе позволить сходить в кино, отправиться в путешествие. Как и чем в этих случаях себя утешать, успокаивать и приводить нервы в порядок, вопрос очень непростой.

Бороться с эмоциями, связанными с какими-либо разочарованиями в жизни, сложно, и далеко не каждому удается с этим достойно справиться. Терзающийся завистью нередко находит смысл в злорадстве и злословии. Тоже ведь своеобразный защитный механизм.

Видимо, спасая психику человечества, немецкие ученые из Дюссельдорфского университета решили доказать, что и у злорадства есть свои плюсы. «Злорадство придает нам силы. Это чувство разгружает психику и повышает самооценку», — утверждают они. Несколько подобных исследований за последние десять лет были проведены и в США. Исходя из принципа социальных сравнений, американские психологи пришли к выводу, что, «наслаждаясь чужими неудачами, человек начинает казаться самому себе лучше и успешнее».

— При таком подходе оправдать можно вообще какие угодно грехи, — возражает философ Андрей Чагаровский. — Вместо того чтобы помочь обществу избавиться от низменных чувств, ему внушают, что все это чуть ли не норма. Но нравственные и духовные ценности никто не отменял. И если уж говорить о разнице между завистью и злословием, то в первом случае есть хоть какая-то вероятность конструктивизма. Назовем это «белой завистью», которая заставляет человека двигаться вперед или испытывать положительные эмоции, радуясь за успехи друзей, родных, коллег. В моем понимании норма — это. А вот злословие, злорадство — понятия совсем иного толка. Движимый этими пороками наносит вред не только себе, но и предмету своей жгучей зависти.

Радость дает надежду

Аналитики крупной компании по поиску вакансий в одном из исследований отмечают, что искренняя радость за успехи коллег не свойственна работникам российских компаний. Виной тому эксперты считают стереотипы о способах продвижения по службе и неадекватную оценку собственных заслуг.

— Еще одна проблема современного общества связана с гипертрофированным эгоизмом, — полагает социолог Алексей Егоров. — Собственное «я» встает во главе угла.

Отсюда и неумение радоваться за других. На самом деле это тоже не что иное, как проявление зависти в самых ее неприглядных красках. По статистике, уточняет эксперт, чаще всего в зависти к друзьям и коллегам признаются люди молодые. Но для них чувство это чаще становится стимулом для саморазвития. Молодежь по-хорошему злится и на свои просчеты, и на то, что их «обскакали» в тех или иных стремлениях. За друзей могут порадоваться и практически никогда не «отыгрываются» злословием.

Действительно, эксперты отмечают, что молодежь до 24 лет гораздо чаще других воспринимает чужие финансовые успехи как стимул хорошо работать, таковых в этой возрастной группе 79 процентов. А раз есть мотивация брать пример, то нет и потребности приуменьшить заслуги. Склонностью к злорадству, как правило, отличаются представители средней возрастной группы, считают эксперты. Подмечают это и пользователи сети. «Сейчас, по-моему, никто не радуется ничьим успехам, — пишет на одном из форумов Константин Проклов. — Время у нас такое, каждый за себя. Поэтому искренней радости нет.

А зависти в коллективе хватает. Завидуют тем, у кого больше зарплата, выше должность. А то, что для этого надо много работать, не берется во внимание». «Да, на работе все друг другу конкуренты, а не союзники, — соглашается еще одна участница дискуссии Екатерина. — Каждый сам за себя». «Успех одного сотрудника лишает возможности другого», — полагает пользователь под ником Osan. — Начинают завидовать, подшучивать, а то и сплетничать, стучать про любой прокол начальству. В чужом глазу соринку ищут, в своем бревна не замечают».

— Попытка укрепиться в уверенности, что ты — лучше, гипертрофированно разглядывая неудачи другого, — путь в никуда, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Но ставить под сомнение чужие заслуги и достижения действительно стало модно. Во многом это спровоцировали соцсети. Одни в них стараются себя так или иначе приукрасить, пользуются ли они при этом фотошопом, чтобы продемонстрировать великолепную фигуру, или завышают уровень своего достатка и статуса — неважно.

Цель одна — вызвать зависть. Но другие вдруг начинают практически под микроскопом выискивать «коррекцию» идеальных форм или пытаться уличить в ложных данных. Зачем? Да по той же причине! Хочется повысить свою самооценку за счет других. Все это пышет агрессией, злостью и раздражением, что явно не идет психике на пользу. Но когда привычка ставить под сомнение заслуги других распространяется на жизнь реальную, нельзя забывать, что мы можем ранить людей, на самом деле достойных похвалы.

Ведь в конце концов недаром же говорят, что доброе слово и кошке приятно. Всем нравится, когда их успехи замечают. И, конечно, обидно, когда их нарочито приуменьшают или обесценивают.

Впору вспомнить опрос про отпуск: нечему завидовать, отдых все равно никчемный. Увы, и здесь, в теме, казалось бы, не касающейся карьеры, статуса, большинству оказалось легче обесценить удовольствие коллег, чем за них порадоваться.

— Говорят, зависть — это печаль души о благосостоянии ближнего, — продолжает психолог. — Мне кажется, это очень верно, потому что, сравнивая себя с другими, мы узнаем, чего нам действительно не хватает для счастья. А понять, что хочет ваша душа, — это само по себе большое достижение. Личность цельная при этом не тратит силы, время и нервы на переживания о чужих успехах. Она искренне радуется им, понимая: значит, это возможно. И стремится добиться цели. Зависть ли это? Называйте как хотите. Главное — не поддаваться отчаянию, а постараться найти в своей жизни то, что делает счастливым именно вас.

Мы все разные, и чужую судьбу на свою все равно не натянешь. Научившись радоваться тому, что у вас есть, легко освободиться от переживаний по поводу того, что вам чего-то недостает. Смотрите чаще на себя. Что не нравится — исправляйте. Примером, как это сделать, пусть станут успешные люди из вашего окружения, которые, возможно, найдут, чему, в свою очередь, поучиться у вас. Ехидничать над промахами других бессмысленно, а вот научиться радоваться чужому счастью полезно. Это дает надежду и помогает избавиться от душевных печалей.

КСТАТИ

Аналитики Международной ассоциации психологов составили своеобразный гендерный список, чему завидуют мужчины и женщины. В результате опросов, проведенных в разных странах мира, оказалось, что у дам зависть чаще всего вызывают красота, карьера, финансовая независимость, отсутствие комплексов, интересная работа, удачное замужество, комфортное жилье и успехи детей. У мужчин другой список: для сильной половины человечества предметом зависти обычно становятся высокая должность, большая зарплата, дорогая машина, красивая жена, внимание женщин и успехи на охоте.

ЦИТАТА

Александр Беляев (1884–1942) русский и советский писатель-фантаст:

«Будь счастлива!» — сказал он и улыбнулся. Но улыбка бога была печальною. И боги могут иногда завидовать простым людям.

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