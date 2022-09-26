Как добиться успеха во всех сферах жизни

Во все времена люди хотели быть успешными, богатыми, здоровыми, счастливыми. Показатели успеха менялись в зависимости от эпохи и места проживания, но неизменным остаётся вопрос: «Как добиться успеха?»

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Ценности и критерии социальной дифференциации претерпевали изменения, и если в прошлые века самым значимым показателем успеха были знатность и происхождение, то теперь каждый из нас может выбирать, что для него является успехом: деньги, связи, объём власти или хорошие отношения с близкими и воспитанные умные благодарные дети.

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Как говорится, каждому своё. Но независимо от выбранных внутренних и внешних ориентиров мы все хотим добиться успеха в том или ином вопросе.

Что же такое успех, и от чего он зависит в современном мире? Чем обуславливается успешность?

Чем определяется успешность человека в современном мире?

Навыки и умения успешного человека

работа в команде,

умение найти общий язык,

умение наладить контакт с другими людьми. Современный успешный человек прекрасно владеет социальными навыками:

понимать друг друга,

учитывать позицию другого человека,

понимать интересы и мотивы людей,

уметь поддерживать, проявлять эмпатию,

идти на компромисс, Ещё очень важными качествами успешного человека является то, насколько люди способны:

И при всём при этом: умение отстаивать свою позицию и быть убедительным в том, что его мотивы правильны.

Интеллектуальные навыки также важны: хорошая память,

внимание,

креативность,

гибкость мышления,

умение концентрироваться,

анализировать и делать выводы.

Но владение всеми этими навыками будет бесполезно, если вы находитесь в нестабильном эмоциональном состоянии неспособны управлять собой и позитивно влиять на то, что с вами происходит во внешнем мире.

И это простая истина: всегда нужно начинать с себя.

справляться со стрессом,

управлять своими эмоциями,

управлять своими чувствами. Итак, успешность человека обуславливается умением взаимодействовать с самим собой и с окружающим миром:

Стресс – неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Он настигает нас везде: на работе, в семье, в социуме. Бесконечные дедлайны, сложные задачи, неудачи, которые мы переживаем очень остро, недопонимания в отношениях с близкими.

Умение взять себя в руки, не спасовать перед трудностями, сконцентрироваться, посмотреть на происходящее «с разных сторон» и «под разными углами», сделать выводы, принять решение и разрешить ситуацию под силу по-настоящему успешному человеку.

Как научиться быстро справляться со стрессом?

В здоровом теле здоровый дух!

В век высоких технологий, когда окружающий мир требует от нас быть гибкими и пластичными в поведении и реакциях, также очень важна скорость, с которой мы могли бы изменить свои поведенческие привычки.

Ниже приведены простые правила, придерживаясь которых вы сможете быстро привести ваше физическое и эмоциональное состояние в лучшую форму:

Физическая нагрузка – спортзал, бег по утрам или утренняя зарядка, езда на велосипеде и т.д. Утренние физические занятия помогут вам мотивировать себя на ранний подъём и будут заряжать энергией и хорошим настроением на день.

Здоровое питание с добавлением в рацион БАД, которые помогут убрать дефицит витаминов и минералов в организме (здесь лучшим помощником для вас будет хороший эндокринолог, который назначит соответствующие анализы и, на основе полученных данных составит персональные рекомендации).

Минимизация «общения» с гаджетами. То есть после тяжёлого трудового дня лучше всего вообще убрать подальше смартфоны и планшеты, а, также выключить компьютер и не смотреть телевизор.

Если у вас не получается отложить гаджеты сразу по возвращении домой, то сделайте это хотя бы за два часа до отхода ко сну. Посвятите это время общению с близкими, вечерней прогулке чтению книги на бумажном или электронном носителе с технологией «электронных чернил».

Хороший сон. Ложитесь спать не позднее 10-11 часов вечера, потому что самым полезным для организма считается сон именно до полуночи, потому что, час сна до полуночи заменяет 2 часа после неё.

Возможно, кто-то из вас спросит: «Да как же я буду ложиться спать так рано, если у меня бессонница и я, всё равно, не смогу заснуть до четырёх» часов утра?» На самом деле, если вы будете соблюдать три предыдущих пункта, то, скорее всего, вашу бессонницу как рукой снимет через пару недель.

Спать лучше в полной темноте: шторы в спальне должны быть с максимальным затемнением, выключите ночники света и уберите светящиеся лампочки и табло электроники. Искусственный свет в ночное время негативно влияет на естественную выработку мелатонина– это очень важный гормон, который очень нужен нам, чтобы как можно дольше оставаться красивыми, активными и молодыми.

Просыпайтесь в одно и то же время, чтобы не сбивать биологические ритмы организма. Утром мы наиболее активны, повышаются умственные способности, психика работает максимально эффективно.

Помните, ваше физическое здоровье очень хороший помощник в противостоянии стрессу, на пути к успеху.

Твой успех начинается с тебя!

Как научиться управлять чувствами и эмоциями?

Если научиться работать с тем, что есть и там, где вы есть, в дальнейшем любые «вводные данные» не будут для вас помехой или огромным стрессом, с которым невозможно справиться. Речь идёт про осознание и принятие своих поведенческих реакций на происходящее вокруг.

Именно с понимания и принятия начинаются все глобальные внутренние изменения. Из принятия рождается умение находить счастье в самом себе независимо от обстоятельств и окружающего мира.

Современный успешный человек – это тот, кто в ладу с собой, и несёт эту гармонию в окружающую его действительность.

Легко сказать: «Научись ладить с собой и неси гармонию в окружающую действительность!» А как это сделать? Если вы хотите сделать это самостоятельно, то скажу честно: зачастую это очень трудно, долго и далеко не всегда успешно.

Самым лучшим проводником в этой ситуации будет хороший психолог-консультант, который научит вас менять поведенческие привычки, относительно, легко и быстро и, таким образом, подскажет вам наикратчайший путь к успеху.

В любом случае, даже если вы решитесь пройти этот путь самостоятельно, вы много будете работать над собой и меняться в лучшую сторону.

Личностный рост преображает человека. Без него невозможен коренной перелом в делах.

Вспомним легендарные слова Альберта Эйнштейна: «Это просто безумство: делать то же самое и ждать других результатов».

Необходимо менять подход, чтобы получить другое, а именно – успех. И поскольку сознание определяет бытие, изменения в первую очередь должны затрагивать его.

На самом деле, почти любому человеку под силу научиться быстро преодолевать кризисные ситуации, делать выводы, принимать решения и, сталкиваясь с критической ситуацией, не зависать в негативных эмоциях и не проваливаться в них с головой.

Важны не только знания, но и навыки. Безусловно, знания — это основа. Но одно дело знать «как должно быть», и совершенно другое – «как есть на самом деле». Вот это «на самом деле» и есть результат наших навыков.

Успешный человек – счастливый человек

Успешным по-настоящему можно назвать человека, который ощущает себя настолько счастливым, насколько вообще можно себя таковым чувствовать.

Для каждого это мерило успеха своё: оно может быть материальным и нематериальным, выражаться количественно и качественно.

Правда в том, что в течение всей жизни у каждого человека будут возникать какие-то неприятности, конфликтные и стрессовые ситуации… Поэтому невозможно быть всегда абсолютно и безоговорочно счастливыми, но можно научиться быть счастливым почти всегда!