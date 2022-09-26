Названы подарки с тяжелой энергетикой

В жизни каждого человека бывает много праздников. Все они располагают к тому, чтобы дарить подарки, выбор которых крайне велик. Однако с ними нужно быть осторожнее, так как не каждый знает, какой презент стоит дарить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, стоит воздержаться от дарения часов. По китайскому поверью подобный подарок служит зовом на похороны. В России принято считать, что часы, подаренные на праздник, могут оборвать общение гостей и виновника торжества. Также стоит отказаться от подарочных ножей. Они привлекают нечистую силу, которая, по мнению людей, любит острые края.