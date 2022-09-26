Вы наверняка слышали о дежавю, а может, даже испытывали его сами. Это состояние, когда незнакомые вещи или люди вызывают у вас ощущение, что вы видели их раньше, но как и когда это было, вспомнить не получается. У этого феномена есть противоположность, называется она жамевю. Рассказываем, в чем он заключается и чем отличается от потери памяти.

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Что такое жамевю?

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Жамевю — это феномен, когда хорошо знакомые и привычные вещи вызывают у человека ощущение, что он видит их впервые. Само название этого эффекта переводится с французского (jamais vu) как «никогда не виденный раньше».

Когда человек испытывает жамевю, ему может показаться, что его давний друг или родственник — это какой-то посторонний человек, но при этом мозг будет выдавать ошибку, ведь в то же самое время человек знает, кто перед ним, но как будто не может его узнать. Феномен длится от нескольких секунд до нескольких минут и встречается гораздо реже, чем дежавю. Среди описанных случаев люди гораздо реже испытывают жамевю при взаимодействии с людьми или объектами, зато довольно часто — при работе со словами. Одно и то же повторяемое слово, пусть даже знакомое, заставляет людей сомневаться в том, что оно настоящее.

Изучить феномен жамевю в лабораторных условиях довольно сложно, тут существует ряд ограничений: трудно предсказать, в какой момент и при каких обстоятельствах феномен проявится, а также почти невозможно предположить, что станет объектом жамевю. Однако психолог Крис Мулен смог провести эксперимент в Университете Лидса с участием добровольцев для проверки обстоятельств, которые могут вызвать жамевю.

Он предложил 92 добровольцам выписать слово «дверь» 60 раз в течение 30 секунд, а затем описать свое состояние. В результате 68% респондентов признались, что к концу эксперимента почувствовали состояние, близкое к жамевю: ненадолго им показалось, что «дверь» — это ненастоящее слово.

Крис Мулен настойчиво разделяет жамевю и потерю памяти. Как он сам говорит, «при потере памяти что-то покажется нам незнакомым, потому что важная информация об этом объекте была потеряна из нашей памяти. При жамевю же возникает ощущение незнакомости, но при этом человек прекрасно идентифицирует объект и связанные с ним смыслы».

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Жамевю связано с состоянием мозга?

Пока однозначно говорить о связи появления эффекта жамевю с изменениями состояния мозга рано: не существует достаточного количества эмпирических и клинических исследований, которые бы ее подтверждали. Но Мулен подозревает, что в этом феномене может быть задействована височная доля мозга. Этот большой участок, расположенный за ушами, играет важную роль в формировании памяти и распознавании лиц.

Предыдущие исследования показали, что люди с височной эпилепсией часто испытывают дежавю и, реже, жамевю непосредственно перед припадком. Некоторые люди с классическими симптомами мигрени также сообщали о чувствах, связанных с жамевю, как о части мигрени или о предупредительном симптоме перед началом головной боли.

Многое из того, что предполагается в отношении жамевю, исходит из того, что было замечено в исследованиях дежавю.

«Дежавю обычно является симптомом здорово функционирующей когнитивной системы и, по-видимому, требует определенного уровня умственной гибкости», — говорит Мулен.

Как и в случае с дежавю, исследователи ожидают, что среди людей с когнитивными нарушениями будет меньше эпизодов жамевю. «Даже при здоровом старении с возрастом дежавю уменьшается. С феноменом чаще сталкиваются молодые люди», — говорит Мулен.