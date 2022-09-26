Психологи: беременность снижает удовлетворенность браком у обоих партнеров

Исследование психологов из Ясского университета в Румынии, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, предполагает, что после рождения ребенка удовлетворенность браком значительно снижается.

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Психологи проанализировали в общей сложности 49 исследований отношений между супругами, в которых суммарно приняли участие 145 тыс. добровольцев. Кроме пар с детьми в работе также учитывались и бездетные пары.

Исследователи обнаружили, что удовлетворенность браком значительно снижается во время беременности и в течение года после нее у партнеров обоих полов. При этом у пар без детей снижение удовлетворенности браком было меньше в установленный период времени.