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2 часа назад

«Отшучиваются и отрицают»: как мужчины реагируют на стрессовые события

Даша Краснова

Объявление о частичной военной мобилизации стало неожиданной новостью для многих россиян. Безусловно, это известие запустило волну страхов у тех, кто непосредственно связан с военной службой, а также у тех, кто от нее далек.

«Отшучиваются и отрицают»: как мужчины реагируют на стрессовые события
Фото: unsplashunsplash

В новой серии подкаста вместе с сексологом, психиатром и психотерапевтом Дмитрием Орловым мы поговорили о страхе смерти, чувстве долга, современной мужественности и трусости, а также о реабилитации людей, переживших военный опыт.

Таймкод:

0.55 — Происходит ли ретравматизация сейчас

03.00 — Паника и бессилие — как психика реагирует на стрес

11.40 — Реакция женщин и мужчин на происходящее

11.55 — Полезно ли думать о смерти близкого

22.10 — Как работает психика добровольцев

24.45 — «Если позовут, пойду, я что трус?»

26.24 — Комбатанты — люди, которые участвовали в военных действиях

30.40 — Почему люди не рассказывают об участии в бою

37.55 — Почему проще пережить чп, чем долгий родительский абьюз

40.50 — Почему многие мужчины отрицают происходящее

43.00 — Чем опасно мужское бессилие

46.31 — Конфликтующие позиции в одной семье

49.55 — Как быть родителям сейчас, когда не справляешься с эмоциями

58.20 — «Муж военный — это про стабильность»

1.03.00 — Чем чревато расставание для отношений сейчас

1.11.00 — Как не потерять в себе человека в текущих условиях

1.13.10 — Каких мужей ждать домой

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Дмитрий Орлов

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Психология,Дмитрий Орлов,Google,Apple,
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