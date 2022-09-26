«Отшучиваются и отрицают»: как мужчины реагируют на стрессовые события

Объявление о частичной военной мобилизации стало неожиданной новостью для многих россиян. Безусловно, это известие запустило волну страхов у тех, кто непосредственно связан с военной службой, а также у тех, кто от нее далек.
В новой серии подкаста вместе с сексологом, психиатром и психотерапевтом Дмитрием Орловым мы поговорили о страхе смерти, чувстве долга, современной мужественности и трусости, а также о реабилитации людей, переживших военный опыт.
Таймкод:
0.55 — Происходит ли ретравматизация сейчас
03.00 — Паника и бессилие — как психика реагирует на стрес
11.40 — Реакция женщин и мужчин на происходящее
11.55 — Полезно ли думать о смерти близкого
22.10 — Как работает психика добровольцев
24.45 — «Если позовут, пойду, я что трус?»
26.24 — Комбатанты — люди, которые участвовали в военных действиях
30.40 — Почему люди не рассказывают об участии в бою
37.55 — Почему проще пережить чп, чем долгий родительский абьюз
40.50 — Почему многие мужчины отрицают происходящее
43.00 — Чем опасно мужское бессилие
46.31 — Конфликтующие позиции в одной семье
49.55 — Как быть родителям сейчас, когда не справляешься с эмоциями
58.20 — «Муж военный — это про стабильность»
1.03.00 — Чем чревато расставание для отношений сейчас
1.11.00 — Как не потерять в себе человека в текущих условиях
1.13.10 — Каких мужей ждать домой
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова