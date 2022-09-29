Психолог дала советы для борьбы со стрессом от тревожных новостей

Психолог Александра Толоконина рассказала «Известиям», как справиться с потоком тревожных новостей.
Прежде всего специалист рекомендовала ограничить число источников информации, оставив несколько ресурсов, которым человек доверяет. Также важно оценить свой круг общения.
«Старайтесь впускать в свой социальный круг только тех, кто не поддается панике и остается в балансе», — отметила психолог.
Также важно найти то, что успокаивает: искусство, музыка, чтение, сказала Толоконина. Кроме того, она посоветовала соблюдать режим сна, уделять время простым тренировкам и медитации. Специалист рекомендует также проделывать практику возвращения в настоящий момент.
«С открытыми глазами называем свое имя и где вы сейчас находитесь <…> мои ноги касаются пола, моя спина чувствует опору, сейчас утро или день, в комнате стены бежевого цвета, шторы светло-зеленые и так далее. <…> Это возвращает ум из тревоги в рациональное зерно», — добавила Толоконина.