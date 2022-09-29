Психолог дала советы для борьбы со стрессом от тревожных новостей

«С открытыми глазами называем свое имя и где вы сейчас находитесь <…> мои ноги касаются пола, моя спина чувствует опору, сейчас утро или день, в комнате стены бежевого цвета, шторы светло-зеленые и так далее. <…> Это возвращает ум из тревоги в рациональное зерно», — добавила Толоконина.