Как успокоить нервы без лекарств

Для того чтобы успокоить нервы без лекарств, можно использовать несложные техники: правильно дышать, общаться с близкими, баловать себя и даже плакать, рассказала психотерапевт Анастасия Рубцова. В своем блоге она назвала и другие методы для успокоения.

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Психотерапевт отметила, что паника может настигнуть в любой момент: узнать ее можно по учащенному сердцебиению и ощущению, что мир буквально рушится.

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Рубцова посоветовала выполнять несложные практики, которые, по ее словам, действуют как таблетка при головной боли: то есть снимают симптоматику, но не помогают решить проблему. Один из способов быстро успокоиться — попробовать постоять на одной ноге.

«Это можно сделать сразу же, как накрыла паника, — отметила Рубцова. — Важно сосредоточиться на том, чтобы удерживать равновесие. Организм сосредотачивается на такой задаче и на время приглушается эмоциональный фон».

Обуздать эмоции, по ее словам, поможет и обратный счет: это позволит активировать кору больших полушарий и отвлечься от проблем. Эффективнее не просто перечислять цифры, а выполнять несложные вычисления, например, вычитать из ста семь, затем семь из 93 и так далее.

Привести себя в норму, по ее мнению, поможет умывание теплой водой, а также произнесенные вслух фразы «я в панике» или «мне очень страшно». Проговаривая их, нужно смотреть на себя в зеркало.

Правильное дыхание Рубцова назвала одним из залогов успешной борьбы со стрессом, хотя, по ее словам, уже многие смеются над советом дышать правильно.

«Я знаю, что этот совет уже не вызывает ничего, кроме нервного смеха, но он работающий. Нужно только подобрать ритм, подходящий для вас», — написала психотерапевт в блоге.

Главное, выбрать подходящую для себя технику: кому-то нужно замедлить дыхание, а кому-то наоборот ускорить.

Психотерапевт также рассказала, что бороться со стрессом помогают резкие движения, например, прыжки, ощущение в руках чего-то мягкого и пушистого, разговоры с близкими людьми и любимая музыка. Наконец, избавиться от паники помогут слезы.