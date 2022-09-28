Как избежать необдуманных решений в состоянии стресса

«Распишите объективные доказательств (за и против) вашей уверенности в том, что все произойдет так, как представляете. В конце ответьте на простые вопросы: какая мне польза мыслить именно так? Какая интерпретация событий была бы наиболее продуктивна? Если бы мой лучший друг обратился ко мне именно с этой проблемой, что бы я ему посоветовал?» — прокомментировал психотерапевт.