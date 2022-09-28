Как избежать необдуманных решений в состоянии стресса

Людям в состоянии стресса нужно оценить свои эмоции и мысли со стороны, будто переживания другого человека, рассказал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев. «Ленте.ру» он назвал способ избежать спонтанных решений в критический момент.
Нурдаев пояснил, что тревога должна приводить в готовность системы организма, ответственные за выживание, но так происходит не со всеми. Некоторые люди начинают паниковать, стараются убежать от проблемы или принимают спонтанные, необдуманные решения.
Справиться с таким состоянием можно с помощью действенных способов, успокоил Нурдаев. Он рассказал, что, паникуя, человек рисует будущее в негативном свете. По его словам, чтобы снять психологическое напряжение, нужно осознать себя в настоящем. В этом поможет анализ телесных ощущений. Кому-то проще провести «сканирование» тела — от кончиков пальцев на ногах до кончика носа. Другим легче почувствовать свое дыхание: как оно проходит над верхней губой и дальше, добавил психотерапевт.
Только после этого мысли начнут проясняться, а внутренние рассуждения станут безоценочными и более упорядоченными. Затем, как считает Нурдаев, нужно записать ключевые мысли и дать им объективную оценку.
«Распишите объективные доказательств (за и против) вашей уверенности в том, что все произойдет так, как представляете. В конце ответьте на простые вопросы: какая мне польза мыслить именно так? Какая интерпретация событий была бы наиболее продуктивна? Если бы мой лучший друг обратился ко мне именно с этой проблемой, что бы я ему посоветовал?» — прокомментировал психотерапевт.
Все эти упражнения, по мнению Нурдаева, оградят от принятия необдуманных решений.