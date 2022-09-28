Как правильно критиковать и отвечать на критику

Первое правило гласит - разрешите себе ошибаться и быть неидеальным. Тогда любая критика будет для вас безболезненной. Если вы сомневаетесь в своих интеллектуальных способностях - самая неприятная критика для вас будет связана с вашим умом. Скажут, что вы «дура», и вы обидитесь страшно, а если те же обидчики скажут, что вы «толстая», вы улыбнетесь и совсем не обидитесь, потому что не считаете себя таковой. Первый и главный совет - работать со своей самооценкой. Взглянуть в глаза своим страхам и комплексам и заняться их устранением.
Второе правило - научитесь анализировать критику отстраненно, отключив эмоции, и извлекать из нее максимальную пользу для себя. Из замечаний вы можете узнать больше о человеке, говорящем о ваших недостатках, и отбросив эмоции посмотреть на свое дело чужими глазами и найти рациональное зерно в критике - это всегда полезно.
Третий способ не обижаться на критикующих — представьте как бы отреагировал на такое человек, который является для вас образцом выдержки и воспитания. Это может быть реальный человек, политик, кинозвезда или даже вымышленный книжный герой. Научитесь у него этой стратегии. Мне очень нравится в таких случаях вспоминать слова Коко Шанель
, которая говорила: «Мне все равно, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вовсе», или слова Скарлет О’Хары из Унесенных Ветром: «Я подумаю об этом завтра», а завтра уже новый день, новые заботы и думать об этом вам уже, вероятно, будет некогда.
Четвертое - вспоминайте расхожую фразу о том, что собаки лают, а караван идет. Сосредоточитесь на своих целях. Всегда помните, что для вас главное. Критика людей, не имеющих прямого влияния на исполнение ваших планов, не имеет никакого значения для вас, и не стоит тратить на нее свои нервы и силы.
Ну и, конечно, не стоит забывать, что юмор всегда спасает нас в любых критических ситуациях - всегда полезно улыбнуться и отшутиться от особо назойливых критиканов, которые лезут с непрошеными советами. Не стоит остро реагировать на пустословных критиков, на чье-то желание вас задеть, на критику людей, от которых в вашей жизни ничего не зависит или на тех, чья жизнь далека от ваших идеалов. Учиться нужно у тех, кто вызывает восхищение, и критику слышать только позитивную. Помните, что в вашей жизни должно быть адекватное соотношение критики и похвалы.