Как правильно критиковать и отвечать на критику

Во-первых, давайте вспомним, что здоровая критика не имеет ничего общего с критиканством и желанием задеть и обидеть. Это ваше мнение, о котором спросили! Если собеседник поинтересовался: «Как вам?», тогда можно смело отвечать, вежливо указывая на замеченные недостатки, с искренним желанием помочь и улучшить ситуацию. Здоровая - значит высказанная, не с желанием обидеть, а с любовью и во благо.



Во-вторых, важно помнить, что конструктивная критика нужна и полезна нам как взгляд со стороны. В повседневной рутине мы часто не замечаем полной картины событий, не видим своих недостатков, и не потому что так самовлюбленны, а просто потому, что смотрим на ситуацию изнутри, под другим углом зрения. Стороннее мнение часто бывает крайне полезно для анализа ситуации и работы над ошибками. Если ваша задача заключается в развитии, я бы советовала искать конструктивной критики, она поможет расти и подниматься все выше и выше. Но не забываем, что не всякая критика бывает полезной.

Евгения Береза Клинический психолог