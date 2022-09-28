Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
53 минуты назад

Как правильно критиковать и отвечать на критику

Мира Маркина
Евгения Березаэксперт

Как часто мы сталкиваемся с критикой в повседневной жизни? Со стороны коллег, начальства, родных и даже друзей и любимых.

Как правильно критиковать и отвечать на критику
Фото: pxhere.compxhere.com

Как часто мы на нее обижаемся, вместо того, чтобы использовать ее себе во благо? Как научиться воспринимать замечания и правильно критиковать самим? Рассказала "Рамблеру" клинический психолог Евгения Береза.

Видео дня
Во-первых, давайте вспомним, что здоровая критика не имеет ничего общего с критиканством и желанием задеть и обидеть. Это ваше мнение, о котором спросили! Если собеседник поинтересовался: «Как вам?», тогда можно смело отвечать, вежливо указывая на замеченные недостатки, с искренним желанием помочь и улучшить ситуацию. Здоровая - значит высказанная, не с желанием обидеть, а с любовью и во благо.

Во-вторых, важно помнить, что конструктивная критика нужна и полезна нам как взгляд со стороны. В повседневной рутине мы часто не замечаем полной картины событий, не видим своих недостатков, и не потому что так самовлюбленны, а просто потому, что смотрим на ситуацию изнутри, под другим углом зрения. Стороннее мнение часто бывает крайне полезно для анализа ситуации и работы над ошибками. Если ваша задача заключается в развитии, я бы советовала искать конструктивной критики, она поможет расти и подниматься все выше и выше. Но не забываем, что не всякая критика бывает полезной.
Евгения Береза
Евгения БерезаКлинический психолог

Как правильно критиковать?

Психолог дала несколько советов о том, как правильно критиковать:

  • Прежде всего хорошо подумайте, зачем вы хотите что-то сказать человеку. С какой целью? И если цель - это не помощь, если говорить вы это будете без любви, без желания помочь, то лучше не стоит и начинать этот разговор.
  • Будьте максимально корректны и вежливы, никогда не переходите на личности, не унижайте и не оскорбляйте ни человека ни его творение.
  • Указывая на недостатки, предложите что-то своё в качестве улучшения, приведите известные примеры, не будьте голословны. Как у Жванецкого, помните, «глупость только критикует и ничего не предлагает взамен», не будьте теми, кому всё равно на результат.
  • В конце критики всегда упомяните, что это ваше личное мнение и вспомните, и что оно тоже не является непреложной истиной, смягчив удар таким образом. Не общайтесь свысока.

Как быть, если критикуют вас?

Что нужно, чтобы воспринимать критику без боли и обид?

Первое правило гласит - разрешите себе ошибаться и быть неидеальным. Тогда любая критика будет для вас безболезненной. Если вы сомневаетесь в своих интеллектуальных способностях - самая неприятная критика для вас будет связана с вашим умом. Скажут, что вы «дура», и вы обидитесь страшно, а если те же обидчики скажут, что вы «толстая», вы улыбнетесь и совсем не обидитесь, потому что не считаете себя таковой. Первый и главный совет - работать со своей самооценкой. Взглянуть в глаза своим страхам и комплексам и заняться их устранением.

Второе правило - научитесь анализировать критику отстраненно, отключив эмоции, и извлекать из нее максимальную пользу для себя. Из замечаний вы можете узнать больше о человеке, говорящем о ваших недостатках, и отбросив эмоции посмотреть на свое дело чужими глазами и найти рациональное зерно в критике - это всегда полезно.

Третий способ не обижаться на критикующих — представьте как бы отреагировал на такое человек, который является для вас образцом выдержки и воспитания. Это может быть реальный человек, политик, кинозвезда или даже вымышленный книжный герой. Научитесь у него этой стратегии. Мне очень нравится в таких случаях вспоминать слова Коко Шанель, которая говорила: «Мне все равно, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вовсе», или слова Скарлет О’Хары из Унесенных Ветром: «Я подумаю об этом завтра», а завтра уже новый день, новые заботы и думать об этом вам уже, вероятно, будет некогда.

Четвертое - вспоминайте расхожую фразу о том, что собаки лают, а караван идет. Сосредоточитесь на своих целях. Всегда помните, что для вас главное. Критика людей, не имеющих прямого влияния на исполнение ваших планов, не имеет никакого значения для вас, и не стоит тратить на нее свои нервы и силы.

Ну и, конечно, не стоит забывать, что юмор всегда спасает нас в любых критических ситуациях - всегда полезно улыбнуться и отшутиться от особо назойливых критиканов, которые лезут с непрошеными советами. Не стоит остро реагировать на пустословных критиков, на чье-то желание вас задеть, на критику людей, от которых в вашей жизни ничего не зависит или на тех, чья жизнь далека от ваших идеалов. Учиться нужно у тех, кто вызывает восхищение, и критику слышать только позитивную. Помните, что в вашей жизни должно быть адекватное соотношение критики и похвалы.
Евгения Береза
Евгения БерезаКлинический психолог

Почему важно хвалить друг друга?

Говорят, что девочек и мальчиков надо хвалить по-разному - девочек просто так, а мальчиков за что-то, за конкретные достижения. Я бы поспорила с этим утверждением и сказала бы, что хвалить надо всех и за все. И просто так, и за достижения, и за красивые глаза. Главное здесь, как и везде, - чувство меры.

Какие эмоции вы испытываете, когда вас хвалят? Приятно, правда? Сразу хочется сделать что-то еще, похвала нас окрыляет, сподвигает на поступки и действия намного эффективнее любой критики. Поэтому хвалите друг друга как можно чаще. Политика кнута и пряника работает эффективно, когда в ней 70% пряников и 30% кнута, и при нарушении этого баланса мотивация людей становится проблематичной.
Евгения Береза
Евгения БерезаКлинический психолог

По словам психолога, если во время рабочего процесса сотрудника все время только хвалить, можно и «перехвалить», человек расслабится и потеряет мотивацию к действиям. Но, если перегнуть с критикой, есть вероятность отбить желание приходить на работу и трудиться окончательно. Поэтому, по мнению специалиста, грамотный начальник всегда чувствует тот тонкий баланс, где нужно похвалить, а где высказать критику.

Аналогичная ситуация в партнерских отношениях:

На бытовом уровне работает баланс 80% на 20%. Причем хвалить друг друга нужно как можно больше, чаще, приятнее и ярче, а для критики следует выбирать отдельное время, садиться и говорить на волнующие вас темы. Не стоит портить ужин или совместный просмотр фильма разборками. Всегда нужно искать в партнере то, за что его можно похвалить. Это процесс может так затянуть, что не заметите как сами заново влюбитесь в такого красавца или умницу. Это очень полезная для отношений практика, чаще направлять фокус внимания на хорошие черты любимых людей.
Евгения Береза
Евгения БерезаКлинический психолог

Почему людям сложно принимать комплименты?

Некоторые люди сильно стесняются, когда их хвалят, не знают куда себя деть, услышав комплимент, или отнекиваются от своих заслуг, когда их благодарят. Почему?

Так происходит, что люди не принимают на свой счет похвалу, потому что не привыкли присваивать себе свои заслуги. Они привыкли к постоянной критике и уже чувствуют подвох в каждой красивой фразе. К сожалению, все это родом из детства и начинается тогда, когда родители не приучают ребенка гордиться собой и своими детскими достижениями. Знаете таких родителей, которым всегда мало. Получил в школе 4, а почему не 5? Получил 5, а почему не две пятерки? Постоянные сравнения с сыном маминой подруги и тому подобное.

Такие родители думают, что таким образом они стимулируют свое чадо к развитию, забывая простую истину о соотношении кнута и пряника. Чтобы критика приносила пользу, не забывайте про 80% похвалы. Хвалите своих детей. Чтобы они выросли во взрослых, которые принимают комплименты и похвалу с радостью, а не со смущением, а критику - с рациональным вниманием, а не с обидой.
Евгения Береза
Евгения БерезаКлинический психолог
Психология,Коко Шанель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители