Куда звонить или писать, если вы больше не вывозите?

На фоне мобилизации многие столкнулись с тревогой и паникой. Кто-то может справиться с ними самостоятельно, но большинству необходима психологическая помощь. В такой поддержке нуждаются как мужчины, которые уже получили повестку или подходят под критерии частичной мобилизации, так и их родные, которые переживают за своих детей, мужей или друзей. Ещё больше помощь нужна тем, кто уже пострадал от боевых действий.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Долгосрочная психологическая помощь стоит дорого, поэтому люди часто отказываются обращаться к специалистам. Однако есть куча организаций, которые помогают бесплатно, особенно в экстренных случаях. За консультацией можно обратиться из любого города — достаточно зайти на сайт или позвонить по телефону. «Секрет» собрал список таких организаций.

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Каждый россиянин может получить бесплатную психологическую помощь по единому российскому телефону доверия +7 (800) 333-44-34. Звонки принимают круглосуточно из любого региона страны.

Также можно обратиться в Центр экстренной психологической помощи МЧС России по телефону +7 (495) 989-50-50. Психологи бесплатно окажут консультации для жителей любого уголка страны — звонить можно в любое время.

Оперативную консультацию окажут и региональные службы психологической помощи — они есть в каждом крупном городе и субъекте. Найти их просто — достаточно ввести в поисковике запрос «службы психологической помощи» и добавить название своего города/региона.

Помощь в регионах

Москва В Москве получить неотложную психологическую помощь можно следующим образом:

позвонив с городского телефона по номеру 051 (круглосуточно, звонок бесплатный);

с мобильного телефона (МТС, «Мегафон», «Билайн», «Теле2») по номеру 8 (495) 051 (круглосуточно, по тарифам оператора на исходящие звонки).

Кроме того, можно записаться на очный приём к бесплатному специалисту по единому справочному телефону Московской службы психологической помощи населению 8 (499) 173-09-09. Или обратиться к психологу онлайн в чате или на сайте.

Экстренная психологическая служба помощи существует при МЧС: 8 (495) 989–50-50. Звонок туда может быть платным из других регионов. Один раз получить бесплатную консультацию от Центра психологической помощи МЧС можно также в формате чата.

Санкт-Петербург В Петербурге люди с симптомами тревожности, депрессии и других психологических проблем могут круглосуточно звонить по телефону доверия Городской психиатрической больницы № 7 им. академика И. П. Павлова («Клиника неврозов»): 8 (812) 323-43-43. Также с 10:00 до 20:00 работает кризисная служба «Душевный разговор»: 8 (812) 322-94-07.

Казань Городские телефоны доверия: 8 (843) 571-35-71, 8 (843) 277-00-00 (работают круглосуточно). Также работает медицинская психологическая служба «Сердэш 129»: по телефону +7 (843) 279-55-80 можно записаться на приём к психологу или пообщаться с ним дистанционно.

Воронеж Любой житель Воронежской области может получить бесплатную психологическую поддержку по телефону 8 (473) 207-06-27. Телефон горячей линии доступен каждый день без выходных с 09:00 до 21:00.

Ростов-на-Дону Городской телефон доверия: 8 (863) 267-93-04, 223-41-41.

Новосибирск Городская служба экстренной психологической помощи Новосибирска доступна по телефону 8 (383) 204-90-95 и по скайпу Online_psy. Звонки принимают с 14:00 до 08:00 (со второй половины дня и до утра).

Екатеринбург Областной круглосуточный бесплатный телефон доверия и психологической помощи: 8 (800) 300-11-00.

Нижний Новгород Экстренную психологическую помощь оказывают по телефонам: 8 (831) 419-50-00 и 8 (800) 200-01-22.

Челябинск Поддержку можно получить по телефону 8 (351) 735-02-14в «Кризисном центре», по телефону доверия для взрослых 8 (351) 735-51-61. Также могут помочь в Психологической службе телефонного консультирования при Челябинской областной клинической психоневрологической больнице (по будням с 08:00 до 17:00): 8 (351) 269-77-77.

Самара Телефон доверия службы экстренной психологической помощи для взрослых и детей: 8 (351) 269-77-77. Телефон неотложной психологической помощи: 8 (800) 100-21-15.

Омск В Омске функционирует круглосуточный бесплатный медико-психологический телефон доверия, работающий по принципу анонимности:

Городской — 8 (3812) 56-56-65.

«МТС» — 052-83.

«Теле-2» — 670.

«Мегафон» — 8-923-699-30-03.

«Билайн» — 07-045.

Также работает дневной психологический телефон доверия 8 (3812) 27-55-11.

Уфа Телефон доверия экстренной медико-психологической помощи в Уфе: 8 (347) 295-02-36. Также бесплатные консультации проводит Республиканский центр социально-психологической помощи семье, детям, молодёжи по телефону 8 (347) 276-56-03.

Красноярск Экстренную психологическую помощь оказывает Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1. Связаться со специалистом можно по телефонам: 8-800-100-34-94, 8 (3912) 223-95-20, 8 (3912) 211-56-42. С 18:00 до 08:00 в будние дни и круглосуточно в выходные.

Владивосток Получить неотложную психологическую помощь можно следующим образом:

с городского или мобильного телефона: +7 (423) 220-65-73 (круглосуточно, звонок бесплатный);

через телефон доверия: +7 (423) 230-83-00.

Пермь Получить неотложную психологическую помощь можно круглосуточно:

бесплатный телефон доверия для взрослого населения: 8-800-2008-911;

телефон для психологической и социальной помощи: 8-800-100-83-05.

В городском психологическом центре записаться на очную консультацию можно по телефону 8 (342) 2-700-185.

Волгоград Экстренную психологическую помощь взрослым можно получить по областному телефону доверия 8 (8442) 38-03-03.

А вот какие ещё профильные службы работают в России — и готовы помочь всем, кто с трудом справляется с ситуацией.

Центр «НеТерпи»

Центр изначально специализировался на помощи пострадавшим от домашнего насилия, а в 2022 году начал консультировать людей, которые столкнулись с психологическими проблемами из-за боевых действий.

По правилам центра любой человек старше 18 лет, «переживающий стрессовые реакции и тревогу» из-за ситуации в мире, может получить от одной до трёх бесплатных консультаций — но только в течение 2 месяцев с первого обращения.

Перед тем как связаться со специалистами, нужно ответить на вопросы в анкете на сайте, а также решить, какие консультации вас интересуют — индивидуальные или групповые. Пообщаться с психологом можно будет через мессенджеры — Telegram или WhatsApp.

«Открытое пространство»

Сообщество активистов из нескольких городов с самыми разными проектами. Психологический центр сообщества бесплатно поддерживает «тех, кому сложно переживать общественно-политические события».

Чтобы получить помощь, нужно заполнить форму на сайте, указав имя, телефон и электронную почту, а также описав свою ситуацию. Обратившимся предлагают разовые консультации или серию из 10–12 встреч с психологом. Формат работы подбирается индивидуально. Все консультации бесплатны.

Анонимные онлайн-консультации 24/7 Psysovet

Сервис основали выпускники факультета психологии МГУ им. Ломоносова, поддержку оказывают и преподаватели. Получить бесплатную онлайн-консультацию можно в порядке очереди, оставив анонимное обращение на сайте. Запрос возьмёт в работу первый освободившийся психолог — отвечают они круглосуточно. Во время ожидания можно анонимно обсудить свои вопросы на форуме с другими людьми, которым понадобилась консультация.

Оставлять бесплатные обращения можно неограниченное количество раз в течение 5 суток — каждое из них рассмотрят.

При желании можно пообщаться со специалистами вне очереди или выбрать конкретного психолога, но тогда придётся заплатить. Стоимость колеблется от 700 рублей до 5000 за консультацию и зависит от метода общения (Skype, телефон или переписка), а также квалификации специалиста.

Записаться на платный приём можно по телефону +7 (911) 955-03-03 через СМС, Whatsapp, Viber, а также по ссылке.

Психологическая консультация «Ярославна»

Обратиться к специалистам здесь может любой взрослый, который попал в трудную жизненную ситуацию. В числе психологов — выпускники Института практической психологии и психоанализа. Бесплатную консультацию окажут всем желающим, достаточно позвонить по номеру +7 (495) 120-16-60 по будням с 10:00 до 21:00. На сайте сказано, что помощь можно получить «немедленно».

После общения по телефону каждый может получить три бесплатные очные консультации (по одной в неделе) по адресу: метро «ВДНХ», Ярославская улица, дом 13, к. 1. Жители других регионов смогут пообщаться со специалистами по видеосвязи. После третьего бесплатного приёма можно продолжить терапию за деньги — стоимость обсуждают индивидуально с каждым клиентом.

Все консультации проведут стажёры и выпускники Института практической психологии и психоанализа. Для этого нужно записаться на сайте вуза.

Благотворительная организация «ПОСТ.ЦЕНТР»

Служба оказывает бесплатную психологическую помощь тем, кто так или иначе пострадал в результате боевых действий. Специалисты готовы помочь всем россиянам и жителям Донбасса вне зависимости от их убеждений.

Записаться на консультацию можно, заполнив специальную форму на сайте. Каждому, кто обратится, доступно не более четырёх сеансов, все они бесплатны.

Социальная платформа взаимопомощи reLove

Сервис предлагает помощь каждому, кто нуждается в моральной поддержке. Платформу создали организаторы проекта «Общество, свободное от домашнего насилия» — его, в свою очередь, запустили для психологической поддержки пострадавшим во время теракта в Беслане.