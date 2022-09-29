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2 часа назад

Священник назвал опасные последствия отсутствия близости в семье

Мослента

Опасные последствия отсутствия близости в семье назвал в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин.

Названы опасные последствия отсутствия близости в семье
Фото: МослентаМослента

«Нас не готовят к семейной жизни, да и на саму жизнь остается очень мало времени. Многие пытаются успеть "пожить" поздней ночью в сериалах, соцсетях или просто играя в телефоне. Свободное время не хочется тратить на семью и детей. Кажется, что это скучно и выматывает. Люди устают от людей и даже от членов семьи, запираясь изнутри», — написал священник.

По словам Бабкина, человек лишает себя радости и тепла, закрываясь от семьи, и теряет ее. Между близкими образуется стеклянная стена и они могут годами жить под одной крышей, оставаясь друг другу чужими. Священнослужитель отметил, что рано или поздно отсутствие доверия и близости между родными скажется на их отношениях.

«Одни спиваются, другие — разводятся, а кто-то просто считает жизнь без доверия, близости нормой и всю жизнь будет делать вид, что все хорошо. У детей появляются травмы и обиды», — уточни

Психология,
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