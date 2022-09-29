Названы опасные последствия отсутствия близости в семье

«Нас не готовят к семейной жизни, да и на саму жизнь остается очень мало времени. Многие пытаются успеть "пожить" поздней ночью в сериалах, соцсетях или просто играя в телефоне. Свободное время не хочется тратить на семью и детей. Кажется, что это скучно и выматывает. Люди устают от людей и даже от членов семьи, запираясь изнутри», — написал священник.