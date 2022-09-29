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1 час назад

Россиянам дали советы по борьбе с кибербуллингом

Lenta.ru

При столкновении с кибербуллингом россиянам, в том числе подросткам, следует сохранять все доказательства травли, а также менять настройки конфиденциальности в соцсетях. Эти и другие советы по борьбе с преследованием в интернете «Ленте.ру» дала клинический психолог, эксперт программы «Травли NET» АНО «БО Журавлик» Мария Афонина.

Россиянам дали советы по борьбе с кибербуллингом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользователям, пострадавшим от кибербуллинга, или их близким, необходимо также сообщить модераторам площадки о травле и подать жалобы, указала специалист. Помимо того, в подобных случаях нужно заблокировать профили тех, кто пишет угрозы и оскорбления.

«Лучше несколько дней не пользоваться социальными сетями. (...) Можно обратиться за психологической помощью — например, позвонить на телефон горячей линии психологической поддержки АНО "БО "Журавлик"», — отметила Афонина.

Кроме того, по ее словам, близким подростка, который подвергся кибербуллингу, необходимо поддерживать его и давать понять, что он не виноват в том, что его травят.

Опасность кибербуллинга заключается в том, что он происходит круглые сутки и от него невозможно скрыться, если вернуться из школы домой, подчеркнула Афонина. По мнению эксперта, травля в интернете распространяется быстро.

«[Кибербуллинг] позволяет сохранять полную анонимность, что делает нападки на жертву более жестокими», — добавила психолог.

Психология,Мария Афонина,
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