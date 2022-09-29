Книги, которые всегда поддержат

Удовольствие от идеальной книги собирается как пазл по кусочкам из разных факторов. Интересное содержание имеет в этом вопросе определяющее значение, конечно. Но вместе с тем очень важны атмосфера вокруг и настроение внутри. А еще подходящая обложка – как вишенка на торте. Должно в ней быть что-то особенное, что зацепило и увлекло за собой. Только тогда звезды сойдутся в идеальное времяпрепровождение в компании отличной книги.

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Специально для теплых книжных вечеров издательство «Альпина» и сеть книжных магазинов «Читай-город» запустили совместный проект. Несколько главных бестселлеров издательства можно найти только в розничных магазинах «Читай-города» по специальным ценам. Книги, которых не достать в интернете – таким в 21 веке кого хочешь можно удивить. Тем более что в плане содержания они тоже выделяются среди прочих: психологические бестселлеры, издания для саморазвития, книги обо всех нас. Выбирайте, с чего вам захочется начать.

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Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно (12+) Кинг Л.

«Люди чрезвычайно любят, когда с ними говорят о них самих. Не думайте, что я первый это подметил». Как стать душой компании, блестящим интервьюером или просто научиться разговаривать с людьми, слушать их и слышать? Этому вас научит не кто-нибудь, а легендарный телеведущий Ларри Кинг, который много лет общался с людьми. И не просто общался, а делал это в прайм-тайм, в прямом эфире, в одном из самых рейтинговых шоу американского телевидения. На него смотрели миллионы глаз, а он чувствовал себя хозяином положения. Как ему это удавалось? Секреты риторики и продуктивного общения – в этой книге. Харизма: Как влиять, убеждать и вдохновлять (12+) Кабейн О.

«Президенты крупных компаний так же, как и профессионалы кадровых служб, признаются, что решение о приеме кандидата к себе на работу они принимают в первые несколько секунд после начала собеседования. Как однажды рассказал мне один руководитель, «остальная часть интервью – это так, для отвода глаз». В переводе с греческого харизма означает «дар богов». Среди наших знакомых обязательно есть тот, кто производит впечатление на всех без исключения. И мы говорим себе, что ему «дано». А между тем, умению быть неотразимым можно научиться. Коуч-консультант, приглашенный лектор Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов Оливия Фокс Кабейн это докажет. Следуя ее советам из этой книги, можно научиться быть непревзойденным собеседником и харизматичной личностью.

Сказать жизни «Да!» (16+) Франкл В.