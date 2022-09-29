Психолог: Коронавирус отразился на личностных качествах людей

В журнале PLOS появилась научная работа, посвященная изучению влияния коронавируса на личности людей. Авторами работы стали психологи из Мичиганского университета.

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Специалисты проанализировали данные семи тысяч человек в возрасте 18 - 109 лет. Добровольцев четырежды попросили пройти онлайн-тест на личностные качества: до пандемии в 2020 году, после ее начала в этом же году, а также в 2021 и 2022 годах.

Изучив полученные данные, специалисты выявили снижение у испытуемых невротизма, экстраверсии, открытости, уступчивости и добросовестности. При этом ярче всего эта тенденция наблюдалась у молодого поколения.