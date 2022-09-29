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59 минут назад

Психолог из Мичигана заявила, что коронавирус негативно отразился на личностных качествах людей

runews24.ru

В журнале PLOS появилась научная работа, посвященная изучению влияния коронавируса на личности людей. Авторами работы стали психологи из Мичиганского университета.

Психолог: Коронавирус отразился на личностных качествах людей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты проанализировали данные семи тысяч человек в возрасте 18 - 109 лет. Добровольцев четырежды попросили пройти онлайн-тест на личностные качества: до пандемии в 2020 году, после ее начала в этом же году, а также в 2021 и 2022 годах.

Изучив полученные данные, специалисты выявили снижение у испытуемых невротизма, экстраверсии, открытости, уступчивости и добросовестности. При этом ярче всего эта тенденция наблюдалась у молодого поколения.

Ученые отметили, что пандемия дала возможность изучить, как коллективное стрессовое событие влияет на личность отдельного человека. Тот факт, что она более всего отразилась на молодом поколении, объясняется менее стабильной психикой молодежи и нарушением привычного уклада жизни.

Психология,
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