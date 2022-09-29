Лабковский объяснил, как появляется сексуальность

Почему вы выбираете «тех» или «не тех», отчего вам бывает так хорошо в постели и так ужасно в отношениях, откуда берётся непреодолимая тяга к тому козлу и полное безразличие к прекрасному принцу? Всё дело в том, как устроено ваше либидо. Наша сексуальность зиждется на раннем детском опыте любви – конечно же, не интимной, а детской. Если мама с папой обнимали и хвалили, вас будет тянуть к таким людям, которые проявляют к вам любовь. Если родители были холодны или агрессивны... Ну, сами понимаете.