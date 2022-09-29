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1 час назад

Михаил Лабковский: Наша сексуальность зиждется на раннем детском опыте любви

Daily Moscow

Почему вы выбираете «тех» или «не тех», отчего вам бывает так хорошо в постели и так ужасно в отношениях, откуда берётся непреодолимая тяга к тому козлу и полное безразличие к прекрасному принцу? Всё дело в том, как устроено ваше либидо. Наша сексуальность зиждется на раннем детском опыте любви – конечно же, не интимной, а детской. Если мама с папой обнимали и хвалили, вас будет тянуть к таким людям, которые проявляют к вам любовь. Если родители были холодны или агрессивны... Ну, сами понимаете.

Лабковский объяснил, как появляется сексуальность
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Хорошая новость в том, что это МОЖНО исправить. Но помните: симпатия к чудакам на букву «м» – лишь симптом, лечить надо будет саму болезнь.

Опубликовано на Daily Moscow по информации из официального Telegram-канала автора.

Психология,Михаил Лабковский,
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