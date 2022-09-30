Как не пропустить депрессию

Многие из нас в своей жизни испытывали подавленность, усталость и апатию с наступлением осени. И часто мы сами себе ставим диагноз – депрессия. Но всегда ли это верно?

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Ответить на этот вопрос мы попросили медицинского психолога расположенной в Кунцеве ЦКБ Управления делами президента РФ Галину Ткаченко.

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«Давайте для начала определим, что же такое сезонная депрессия, – говорит Галина Андреевна. – Это психическое расстройство, которое возникает периодически в определённое время года у определённой группы людей. В это время года человек ощущает нежелание что-либо делать, общую вялость и подавленность, эмоциональную не устойчивость. Но как только заканчивается сезон, человек снова активизируется, появляются силы и желания».

Доктор отметила, что сезонные расстройства делят на два типа, по временам года: летний и зимний. Второй тип, который актуален для нас сегодня, начинается осенью и заканчивается ближе к лету.

«Встречается он гораздо чаще и протекает тяжелее: снижаются функции внимания и памяти, наблюдаются утомляемость и истощение, стремление к одиночеству», – отметила Галина Ткаченко.

«Короткий световой день в осенне-зимний период приводит к уменьшению выработки серотонина в организме, а его недостаточность – к депрессии, – поясняет медицинский психолог. – Сезонное снижение потребления свежих овощей и фруктов, зелени становится причиной недостатка витаминов, это в свою очередь может спровоцировать снижение иммунитета, подорвать нервную систему. Не исключается, что причиной сезонной депрессии могут быть климатические явления – изменения температуры, атмосферного давления».

Что делать?

Если вы заподозрили у себя депрессию, советует Галина Ткаченко, задайте себе четыре простых вопроса, и, если дадите хотя бы один утвердительный ответ, значит, нужно обратиться за помощью к медицинскому психологу.

Вы ощущаете:

1) потерю энергии, усталость, бессилие?

2) потерю интереса к жизни?

3) отсутствие чувства уверенности в себе?

4) чувство безнадёжности?

«В таких ситуациях сезонная депрессия – это не хандра и не лень, как думают многие, а заболевание, значит, оно требует специального лечения и наблюдения», – подчеркнула медицинский психолог.