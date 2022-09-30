Не хочу работать – как быть

Иногда мы сталкиваемся с тем, что у нас или наших близких совершенно пропадает желание работать. Сегодня мы предлагаем читателям Colady вместе с психологом Раилем Хайруллиным разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.

Фото: CoLady CoLady

1. Не хочу работать вообще: причины и как быть с этим

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Важно, в каком возрасте это произносится:

В момент вхождения в профессию. Тут работает механизм повышенной тревожности (тот самый Синдром Самозванца).

Помогают терпение и планирование. Хорошо, если встретится наставник (не ментор и коуч, как модно сейчас, а именно наставник в этой профессии).

Помнится, когда я менял сферу деятельности несколько лет назад — ко мне обратилась девушка с предложением стать для меня Ментором. Вопрос: «А сколько вам лет и сколько вы занимаетесь этим направлением?» Ответ: «Мне 26 лет, занимаюсь уже 1,5 года». Что тут сказать…

В среднем возрасте. Профессиональное выгорание, плюс накладываются проблемы личной жизни (просто руки опускаются). Ну и кризис среднего возраста никто не отменял.

Выход: понять, что движет вами на этой работе и какие есть перспективы. Или менять профессию.

В старшем возрасте. Часто кризис идентичности (а правильно ли всё делала в своей жизни), усиленный: проблемами со здоровьем, проблемами в отношениях.

Дожитие. Радоваться тому, что есть, темп жизни потихоньку замедляется, отсюда нежелание интенсивно работать.

Изменения сценария жизни. Попытка делать что-то совершенно новое, на «драйве» начало, но сталкиваясь с тем, что наработанные годами опыт и знания не помогают, мотивация падает, делать ничего не хочется. Сценарий может развиваться по двум направлениям:

Выход: ищите в новой теме соратниц!

Резюмируя: негативный опыт выполняемой работы порождает синдром «выученной беспомощности», соответственно — никакого желания работать.

Но есть ещё один фактор, имеющий другую природу — депрессия. В этом состоянии вообще ничего не хочется, не только работать. И с этим надо разбираться.

2. Не знаю, кем хочу работать

Если не знаете, что делать — идите к психологу, он решит за вас, что вам надо делать (шутка).

Замкнутый круг: «Я не знаю, что делать — потому, что не делаю».

Попытаемся перевести этот круг в спираль, это позволит осмыслить инструменты выбора, а они такие: новая информация и новый опыт.

Возможно, для начала обратиться в центры занятости по месту жительства. Они, кстати, изменились в лучшую сторону. Важен настрой: постарайтесь получить столько информации по профессиям, насколько это возможно. Это нужно вам, а не им.

Психолог.

Профтестирование.

Карьерный консультант.

Ну и последняя инстанция: таролог или астролог. Технически можно двигаться по этому списку:

Хорошая идея — проработка гипотезы в малом масштабе: попробовать новую работу, профессию, не бросая сразу свою настоящую деятельность, а идти какое-то время параллельным курсом.

Понравился совет на конференции по трудоустройству: придумайте себе проект, начните с друзей и знакомых. Окунитесь в атмосферу, проверьте себя: нравится, не нравится.

И ещё хорошее утверждение: нет хороших решений в абсолюте, есть хорошее решение для вас

Есть интересное упражнение по этой теме: «Кто Я?»

Попросите своих знакомых, друзей, близких (важно — из разных сфер вашей жизни), чтобы они вам ответили на эти 3 вопроса (высылайте в виде смс-текста).

Текст.

Какие сильные стороны у меня есть?

В каком качестве вы могли бы меня порекомендовать?

Чему у меня можно поучиться? По своей учёбе я провожу опрос среди своего круга общения (речь идёт про меня):

Просьба: ответьте, пожалуйста, сегодня.

Скорее всего, вы сильно удивитесь результатам ответов.

А теперь о грустном: сделайте это упражнение сейчас.

Современная парадигма о более частой смене работы и профессии как раз и предполагает, что люди чаще задаются этим вопросом.

3. Хочу год не работать

Депрессия.

Усталость физическая и эмоциональная.

Предыдущая деятельность зашла в тупик.

А может, выяснить — в чём смысл жизни? А какие причины лежат в основе этой фразы?

Тут сюжет несколько разделяется по материальной составляющей: деньги есть и денег нет. Отсюда: «окуклиться» и не участвовать в активной жизни (пассивный отдых как способ восстановить ресурсы).

Или – уехать в другой климат, к морю. Или что-то всё-таки делать, но совершенно в другой области? Принципиально другая деятельность, была бухгалтером —сейчас буду волонтером в благотворительном проекте.

Зачем этот годовой перерыв?

Позволяет ли ваша работа сделать такой перерыв?

На что будете жить в течение этого года?

Чем будете заниматься, или лучше вообще без плана?

Какой результат вас устроит после этого года отдыха?

Как вы это измерите или поймёте? Итак:

Понятно, что хочется произвести «перезагрузку», но важно и не выпасть из хроники социальной жизни: входить обратно в рабочую колею будет очень нелегко.

4. Что делать, если муж не хочет работать

Начнём с анекдота. На третий год нашего брака жена мне заявила, что такой профессии как «Водитель дивана» не существует.

Вообще не хочет работать?! Прямо как Васисуалий Лоханкин в «Золотом телёнке»: не вставая с дивана?

В современной действительности дамы настолько увлеклись деятельностью, что мужчины могут расслабиться, считая, что женщины именно этого от них и добиваются.

Вспоминается диалог:

— Мне так хотелось, чтобы Серёжа стал чувствительным, тонким и мягким.

— И что?

— А он стал тряпкой!

А может, не хочет работать в таких объёмах и интенсивности, как вам хочется?

Нужен разговор про цели каждого в паре: что хотите достигнуть? Не «пилить» каждый день, а, подготовившись, поговорить. Подготовиться с критическим анализом материально-хозяйственной части вашей семьи, пары.

не упрекать;

не сравнивать. Тут важные «табу»:

Важна ценность цели для каждого: вам нужна «новая красная машина», а ему нет.

Перед разговором полезно какое-то время вести ежедневный учёт приходов и расходов вашей семьи. Может выясниться, что проблема – не только как больше зарабатывать, но и как меньше тратить. Ну и разговор про деньги должен быть на языке цифр, а не эмоций.

5. Сын не хочет работать

Обсудим возможные причины.

Ответ статистика. Из 6 млн (2016—2020 гг.) выпускников высших и средних учебных заведений почти 2 млн работают не по специальности. Из них 50% не нашли себе вакансий по своему профилю. То есть их учёба оказалась никому не нужна. А если и учебное заведение выбирал не сам, то понятно – почему не торопится на работу.

Ответ психолога. Не произошла сепарация от родителей. Над современными детьми мы так хлопочем, что возник термин «Родители-вертолёты» (Helicopter Parenting).

Мы беспрерывно кружим над ребёнком, проверяя — всё ли у него в порядке. Постоянно контролируя его жизнь, мы парализуем его своей опекой; у него, соответственно, подавляется мотивация.

Ну и вдобавок к этому происходит эмоциональное притупление. Это явление очень хорошо описывает в своих лекциях Валерия Касамара, ВШЭ. А если проще: когда торопились в детский садик, сами завязывали ребёнку шнурки, вместо того, чтобы несколько раз, терпеливо учить его самому завязывать их.

Кто-то сам изменится к определённому возрасту.

Кому-то нужна помощь психолога.

У кого-то сработает профориентирование: поймёт, что ему подходит, соответственно, появится мотивация. Лёгкого решения этой проблемы нет, но вот несколько вариантов:

Но начинать лучше всего с «механики малых дел»: поручаем несложные задания, с условием, чтобы они были доделаны до конца.