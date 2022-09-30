Не хочу работать – как быть

Иногда мы сталкиваемся с тем, что у нас или наших близких совершенно пропадает желание работать. Сегодня мы предлагаем читателям Colady вместе с психологом Раилем Хайруллиным разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.
Важно, в каком возрасте это произносится:
В момент вхождения в профессию. Тут работает механизм повышенной тревожности (тот самый Синдром Самозванца).
Помогают терпение и планирование. Хорошо, если встретится наставник (не ментор и коуч, как модно сейчас, а именно наставник в этой профессии).
Помнится, когда я менял сферу деятельности несколько лет назад — ко мне обратилась девушка с предложением стать для меня Ментором. Вопрос: «А сколько вам лет и сколько вы занимаетесь этим направлением?» Ответ: «Мне 26 лет, занимаюсь уже 1,5 года». Что тут сказать…
В среднем возрасте. Профессиональное выгорание, плюс накладываются проблемы личной жизни (просто руки опускаются). Ну и кризис среднего возраста никто не отменял.
Выход: понять, что движет вами на этой работе и какие есть перспективы. Или менять профессию.
В старшем возрасте. Часто кризис идентичности (а правильно ли всё делала в своей жизни), усиленный: проблемами со здоровьем, проблемами в отношениях.
Выход: ищите в новой теме соратниц!
Резюмируя: негативный опыт выполняемой работы порождает синдром «выученной беспомощности», соответственно — никакого желания работать.
Но есть ещё один фактор, имеющий другую природу — депрессия. В этом состоянии вообще ничего не хочется, не только работать. И с этим надо разбираться.
Если не знаете, что делать — идите к психологу, он решит за вас, что вам надо делать (шутка).
Замкнутый круг: «Я не знаю, что делать — потому, что не делаю».
Попытаемся перевести этот круг в спираль, это позволит осмыслить инструменты выбора, а они такие: новая информация и новый опыт.
Хорошая идея — проработка гипотезы в малом масштабе: попробовать новую работу, профессию, не бросая сразу свою настоящую деятельность, а идти какое-то время параллельным курсом.
Понравился совет на конференции по трудоустройству: придумайте себе проект, начните с друзей и знакомых. Окунитесь в атмосферу, проверьте себя: нравится, не нравится.
И ещё хорошее утверждение: нет хороших решений в абсолюте, есть хорошее решение для вас
Есть интересное упражнение по этой теме: «Кто Я?»
Попросите своих знакомых, друзей, близких (важно — из разных сфер вашей жизни), чтобы они вам ответили на эти 3 вопроса (высылайте в виде смс-текста).
Текст.
Просьба: ответьте, пожалуйста, сегодня.
Скорее всего, вы сильно удивитесь результатам ответов.
А теперь о грустном: сделайте это упражнение сейчас.
Современная парадигма о более частой смене работы и профессии как раз и предполагает, что люди чаще задаются этим вопросом.
Тут сюжет несколько разделяется по материальной составляющей: деньги есть и денег нет. Отсюда: «окуклиться» и не участвовать в активной жизни (пассивный отдых как способ восстановить ресурсы).
Или – уехать в другой климат, к морю. Или что-то всё-таки делать, но совершенно в другой области? Принципиально другая деятельность, была бухгалтером —сейчас буду волонтером в благотворительном проекте.
Понятно, что хочется произвести «перезагрузку», но важно и не выпасть из хроники социальной жизни: входить обратно в рабочую колею будет очень нелегко.
Начнём с анекдота. На третий год нашего брака жена мне заявила, что такой профессии как «Водитель дивана» не существует.
Вообще не хочет работать?! Прямо как Васисуалий Лоханкин в «Золотом телёнке»: не вставая с дивана?
В современной действительности дамы настолько увлеклись деятельностью, что мужчины могут расслабиться, считая, что женщины именно этого от них и добиваются.
Вспоминается диалог:
— Мне так хотелось, чтобы Серёжа стал чувствительным, тонким и мягким.
— И что?
— А он стал тряпкой!
А может, не хочет работать в таких объёмах и интенсивности, как вам хочется?
Нужен разговор про цели каждого в паре: что хотите достигнуть? Не «пилить» каждый день, а, подготовившись, поговорить. Подготовиться с критическим анализом материально-хозяйственной части вашей семьи, пары.
Важна ценность цели для каждого: вам нужна «новая красная машина», а ему нет.
Перед разговором полезно какое-то время вести ежедневный учёт приходов и расходов вашей семьи. Может выясниться, что проблема – не только как больше зарабатывать, но и как меньше тратить. Ну и разговор про деньги должен быть на языке цифр, а не эмоций.
Обсудим возможные причины.
Ответ статистика. Из 6 млн (2016—2020 гг.) выпускников высших и средних учебных заведений почти 2 млн работают не по специальности. Из них 50% не нашли себе вакансий по своему профилю. То есть их учёба оказалась никому не нужна. А если и учебное заведение выбирал не сам, то понятно – почему не торопится на работу.
Ответ психолога. Не произошла сепарация от родителей. Над современными детьми мы так хлопочем, что возник термин «Родители-вертолёты» (Helicopter Parenting).
Мы беспрерывно кружим над ребёнком, проверяя — всё ли у него в порядке. Постоянно контролируя его жизнь, мы парализуем его своей опекой; у него, соответственно, подавляется мотивация.
Ну и вдобавок к этому происходит эмоциональное притупление. Это явление очень хорошо описывает в своих лекциях Валерия Касамара, ВШЭ. А если проще: когда торопились в детский садик, сами завязывали ребёнку шнурки, вместо того, чтобы несколько раз, терпеливо учить его самому завязывать их.
Но начинать лучше всего с «механики малых дел»: поручаем несложные задания, с условием, чтобы они были доделаны до конца.
В заключение хочется сказать, что анализ проблемы – первый и главный шаг к её решению.