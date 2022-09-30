Как не переживать о том, что другие думают о вас

Зависимость от чужого мнения становится барьером на пути к личностному и профессиональному развитию. И порой мы изначально предполагаем, что окружающие нас не любят и не принимают. Почему мы заранее решаем, что другие думают о нас плохо? Рассказываем подробнее.

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Проекции

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Проекция — механизм психологической защиты, в результате которого человек ошибочно рассматривает все то, что происходит внутри, как приходящее извне. Так, он начинает приписывать объектам из окружающего мира собственные мысли, чувства, мотивы. Допустим, муж переживает о том, что его семья считает его заработок низким, — в то время как у близких подобных мыслей и не возникало. На самом деле, эта его негативная идея, которую он переносит на восприятие других. Если же человек осознает свою проекцию, то увидит, что критика исходит от него самого.

Неустойчивая самооценка

Кэролайн Форен в своей книге «Уверенность. Внятное руководство по избавлению от страхов, комплексов и тревог» отметила, что у некоторых самооценка основывается на чужом одобрении. «Если ваше чувство собственной значимости возрастает и убывает в зависимости от посторонних взглядов — а это внешний фактор, — вы встали на скользкий путь», — предупреждает автор. Происходит это потому, что мы рождаемся без чувства своего «Я» или собственного достоинства, их приобретаем позже и потому создаем картину своей личности, глядя на других людей — родителей, братьев и сестер, друзей, учителей. То есть наше представление о том, кто мы такие, основывается на предположении, как воспринимают нас окружающие. И в момент взросления родителям важно дать понять ребенку, что его ценность на самом деле не зависит от его достижений, мнений других. Но этого часто не происходит, и зависимость от оценок извне остается у взрослых.

Люди с низкой самооценкой ожидают, что другие будут видеть их в негативном свете. В этом кроется страх быть «не одобренным» обществом, который и побуждает к тому, чтобы подстраиваться под остальных и быть социально удобным.

Страх быть отвергнутым

Страх, что нас не примут, по-прежнему сильно влияет на наши мысли и чувства. Это в значительной степени подпитывает экзистенциальную тревогу, ставшую отличительной чертой поколения, приводящую в движение все: от угождения людям до взаимозависимости, отмечает Майкл Дж. Формика, сертифицированный консультант, лайф-коуч, преподаватель и эксперт по саморазвитию. И когда человек заранее думает о том, что он чем-то не нравится другим, то тем самым подготавливает себя и защищает от негативных оценок извне.

Перфекционизм

Некоторые перфекционисты переходят на следующую стадию — патоперфекционизм. Это форма неврастении, когда человек страдает и переживет о том, что какие-то внешние угрозы помешают ему сделать что-либо наилучшим образом. И такой угрозой может стать негативное мнение окружающих.

Завышенные ожидания по отношению к окружающим

Человек заранее определяет для себя критерии, по которым он может считать, что другие его любят, принимают, ценят. Однако если действия окружающих не соответствуют этим ожиданиям, следует вывод, что другие относятся к нему негативно. Например, если друг отказался от встречи, это уже может рассматриваться как сигнал о «непринятии». Причина также может быть в том, что взрослый ищет безусловной родительской любви, которая была у него в детстве. Но это оказывается невозможным.